Indignación en la plantilla del Real Zaragoza por la dureza del césped de la Ciudad Deportiva: "Afecta a pie, gemelo e isquios"

La excesiva dureza del campo de entrenamiento de la Ciudad Deporitva donde se ejercita habitualmente el Real Zaragoza ha llevado a la indignación a numerosos jugadores de la plantilla que ya han elevado la voz para mostrar su malestar por lo que consideran un problema que pueda afectar de lleno a su salud y estado físico.

Según ha podido saber este diario, las quejas se llevan produciendo desde hace tiempo y afectan, principalmente, al campo número 6, el escenario de los entrenamientos del Zaragoza y que, sometido ahora a la transición pertinente por el cambio de estación, lleva desde la pasada semana sin ser utilizado por el equipo (en las anteriores lo había usado de manera puntual, trabajando más en el campo 5), que no volverá a ejercitarse allí hasta la próxima temporada.

La polémica en torno a la influencia del estado de los campos en el incremento de lesiones sufridas por los jugadores zaragocistas vuelve a escena para poner de manifiesto un posible problema en la gestión y abordaje de un asunto sometido a evolución durante las dos últimas temporadas, si bien el club, en sus comparecencias públicas para referirse a este tema, siempre ha dejado claro que no había relación al menos exclusiva, incluso negando un aumento de las lesiones musculares a pesar de que parece evidente desde hace tiempo.

Fuentes especializadas consultadas por este diario sí advierten, de hecho, de la relación directa entre esa dureza excesiva y la mayor probabilidad de lesiones: "Afecta y perjudica a plantares, isquios y gemelos", aseguran. Las dos últimas zonas son epicentro de las roturas musculares sufridas por el Zaragoza, sobre todo, a lo largo del último año, con una incidencia que llegaría a cuadruplicar la de hace dos o tres.

Estas mismas fuentes cifran en un baremo entre los 65 y los 90 gravities la medida idónea de dureza establecida por FIFA para la disputa de partidos oficiales. Por encima de esa cantidad y hasta los 100 gravities, el estado es satisfactorio, pero no puede mantenerse en el tiempo para evitar que amenace las piernas de los futbolistas. En el caso de la Ciudad Deportiva, los parámetros habrían sido durante el curso mucho más elevados (hasta 150). Desde sectores internos se achaca este aumento a la gran cantidad de lluvia acumulada en poco tiempo como causa principal. De hecho, el agua es el principal factor, junto a la pisada, que provoca el endurecimiento el suelo, con el consiguiente riesgo físico para el jugador.

Las actuaciones pertinentes para rebajar ese nivel excesivo de dureza en los terrenos de juego pasan por descompactar (pinchar regularmente, cada doce o trece días más o menos), lo que, en principio, se habría llevado a cabo desde el Real Zaragoza para abordar una problemática que vuelve a escena ante las quejas de una plantilla víctima, de nuevo, de numerosos problemas físicos durante el curso que han mantenido la enfermería repleta durante buena parte de la temporada.