El nuevo éxito futbolístico de David, antiguo speaker del Real Zaragoza: "Había ganas de celebrarlo"

Quien fuera por momentos la voz más emblemática para el Real Zaragoza, David García, abandonó su puesto como speaker en este pasado 2025. Cientos de goles y alineaciones cantadas en una vieja Romareda que ha visto de este club en su ciudad natal por algo más de 17 años ininterrumpidos. Fue en el último verano cuando la entidad zaragocista decidió prescindir de sus servicios como proceso de una reestructuración interna, por lo que tuvo que buscarse la vida, eso sí, siempre ligado al fútbol.

Pasó de ver este deporte desde la grada a hacerlo a pie de campo, pero con una visión más táctica y analítica, a la vez que sigue usando su voz. Decidió sumergirse en el mundo de los entrenamientos y comenzar a dirigir al Benjamín del Santa Isabel RSD.

Todo un reto para la 'voz de La Romareda' durante casi dos décadas, ya que este joven equipo de niños de entre ocho y nueve años está en la categoría más exigente para el fútbol base en estas edades: Benjamín Preferente. Pues bien, David ha logrado uno de sus primeros éxitos fuera del estadio municipal, futbolísticamente hablando claro. Con dos jornadas de margen, los benjamines del Santa Isabel ha certificado la permanencia en su división, pese a haber perdido esta última jornada liguera por un amplio marcador de 1-6.

Con champán incluido, su grupo de fútbol 7 lo ha celebrado como el que más en los vestuarios de su campo. "No ha sido el mejor día para celebrarlo, pero que quede bien claro, había ganas de celebrar la permanencia en Benjamín Preferente", exclamaba David en un vídeo compartido por las redes del club, mientras descorchaba la botella.

Una vuelta sufrida

11 victorias, 3 empates y 18 derrotas. Este ha sido el balance de los de David García en la vuelta del Santa Isabel a esta división del fútbol base aragonés después de siete temporadas. La derrota del Stadium Venecia, equipo que marca la zona roja de la tabla, contra el Balsas Picarral por 3-1 alegraba la mañana del sábado a los santaisabelinos e imposibilitaba la opción de bajar a Primera.

"Un premio al esfuerzo de nuestros jugadores, entrenadores y familias, que han estado apoyando cada día desde el primer entrenamiento hasta el último partido", expone el club, en un texto que acompaña al vídeo de la celebración. "Este equipo ha demostrado que con unión, compromiso y corazón, todo es posible. Orgullosos de nuestros niños".

David García ha caído de pie en el el barrio zaragozano tras el palo recibido por el Real Zaragoza hace ni siquiera un año. Una nueva etapa que con esta conservación de categoría, quién sabe si se puede consagrar como un proyecto a futuro y verse prolongada su carrera como entrenador de las que pueden ser promesas en el fútbol de la comunidad.