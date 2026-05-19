El Real Zaragoza se lanzará a por Fuoli en cualquier escenario

Diego Fuoli es el portero que quiere el Real Zaragoza para la próxima temporada y el club aragonés se lanzará a por el aragonés en cualquier escenario, tanto si se consuma el descenso, ya virtual, a Primera RFEF como si el Sabadell, con el que el cancerbero tiene un año más de contrato, logra subir a Segunda. En ese caso, el vínculo se ampliaría por una campaña más.

El zaragozano, de 28 años, es el elegido por la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui, que considera a Fuoli el candidato idóneo para ocupar el marco zaragocista. De hecho, y aunque en principio el descenso a Primera RFEF podría hacer inviable la operación, el club confïa en que no sea un obstáculo. De hecho, en el Zaragoza existe plena confianza en lograr un fichaje que, en todo caso, solo será posible a través de un acuerdo entre clubs para el traspaso. La otra premisa alcanza a la voluntad del jugador y, en este sentido, el Real Zaragoza ya sabe, a través de su entorno, que Fuoli vería con buenos ojos la posibilidad de volver a casa. Su condición de zaragozano y sus vínculos con la ciudad facilitarían mucho, según el club blanquillo, su respuesta afirmativa llegado el caso.

Así que la operación quedaría a expensas de que ambas entidades llegaran a un acuerdo económico indispensable para acometer la adquisición del que estaría llamado a ser el portero titular del conjunto aragonés durante varias temporadas y que pasaría por un importe inferior a su clásula de rescisión.

Fuoli, de 28 años, está siendo uno de los mejores porteros de Primera RFEF esta temporada. Lalo Arantegui ya pretendió su fichaje en el verano de 2020, pero el retraso del desenlace de la Liga en Segunda y en los playoffs de ascenso en concreto imposibilitó ese regreso del portero, centrado ahora, como no puede ser de otro modo, en la lucha por el ascenso a Segunda. El Sabadell es segundo tras el Eldense, ya ascendido directamente, y disputará el playoff.

Formado en las categorías inferiores del Stadium Casablanca, el guardameta salió en 2015 para dar el salto al juvenil del 'submarino amarillo', pasar más tarde por el Villarreal C y por el filial, en el que militó hasta junio de 2020, aunque no consiguió debutar en el primer equipo castellonense en partido oficial. En ese verano pudo ocupar la plaza de Álvaro Ratón como segundo arquero zaragocista, y esa fue la idea, pero ese mencionado retraso de la competición hizo que acabara firmando por el Sabadell para jugar en la categoría de plata, sin tener apenas espacio (solo dos partidos, uno de Liga y uno de Copa), con el equipo arlequinado antes de marcharse como tercer arquero al Almería, tanto en Segunda (21-22) como en Primera (22-23), jugando solo un partido con el cuadro almeriense. En los tres últimos años su carrera ha estado en Primera RFEF, en el San Fernando, el Tarazona y el Sabadell, donde esta temporada es el mejor portero de la categoría, con apenas 27 goles encajados en 37 partidos. No se ha perdido un encuentro y es, de largo, el menos goleado del grupo 2 de Primera RFEF.