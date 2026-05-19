Saidu debió ser expulsado contra el Sporting con roja directa por un codazo "con brutalidad" según el CTA

El Tiempo de Revisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que suele ignorar las jugadas grises o los agravios al Real Zaragoza, ha decidido esta vez resaltar un error que benefició al conjunto aragonés.

Según el CTA, bajo la narración habitual de la colegiada Marta Frías, adscrita al Comité Aragonés, Saidu debió ser expulsado con tarjeta roja directa en la primera parte del duelo ante el Sporting de Gijón por un codazo. "El jugador del Zaragoza, sin intención de jugar el balón, impacta con el codo en la cabeza del adversario. El árbitro señala falta, pero no aprecia la gravedad del lance, pero no interviene", comienza la explicación.

"Para el CTA, se trata de una conducta violenta, porque el jugador local impacta con el codo en la cabeza realizando un movimiento que no corresponde a una acción natural del juego ni a una disputa legítima del balón. El uso del codo constituye una acción de conducta violenta al realizarse con brutalidad y sin intención alguna de disputar con balón", prosigue.

Por eso, "la acción tuvo que ser sancionada con tarjeta roja directa y, además, al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto el VAR tuvo que haber intervenido para recomendar la revisión".

Su publicación ha generado opiniones divididas entre el zaragocismo. Muchos reconocen que sí que fue merecedora de tarjeta roja directa y que tiene razón el Tiempo de Revisión, pero muchos otros critican el uso partidista y ventajista de la herramienta, ya que obvia muchas jugadas polémicas durante el curso.

La última vez que el Real Zaragoza fue protagonista de estos vídeos fue con el penalti señalado a Keidi Bare contra el Almería, en el que el CTA entendió que el colegiado del VAR actuó bien al llamar a Daniel Palencia para rearbitrar la acción y anular la pena máxima.

Otra de las veces lo hizo para todo lo contrario. Marvel fue expulsado con roja directa contra el Real Zaragoza por un manotazo que, según el CTA, "es una acción temeraria, pero no tiene fuerza excesiva o brutalidad". De hecho, podría haber sido exactamente igual con la roja a El Yamiq contra el Eibar, pero entonces los árbitros decidieron guardar silencio.

Sin embargo, otas acciones dudosas que han podido perjudicar al Real Zaragoza no han entrado a valorarlas en otras semanas. De hecho, el cabreo del club aragonés era tal que realizó una serie de capítulos en redes sociales criticando decisiones arbitrales durante la temporada.

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Por ejemplo, están los posibles penaltis a Rober en el descuento en Leganés, el que no le pitan a Aguirregabiria en Córdoba por agarrón, varias acciones del derbi con el Huesca, el penalti no señalado por mano contra el Albacete en casa, la segunda amarilla a Vilarrasa contra el Córdoba en el Ibercaja Estadio u otra pena máxima frente al Mirandés en casa.