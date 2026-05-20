Álex Gomes, todos los caminos llevan a su salida del Real Zaragoza

Álex Gomes también apunta a estar ante sus últimos días como jugador del Real Zaragoza. El defensa aragonés, todavía en edad juvenil, está cada vez más cerca de salir del club ante la falta de acuerdo entre la entidad y el jugador para su continuidad en el equipo blanquillo.

De gecho, ni siquiera existen negociaciones ahora mismo para abordar un futuro cada vez más desligado del Zaragoza. Esa falta de sintonía, de hecho, viene presidiendo la relación entre ambas partes desde hace tiempo.

La polémica viene de atrás. La falta de acuerdo para rubricar un nuevo contrato derivó en la ejecución unilateral sin inscribirlo con ficha A por parte de la dirección deportiva en la que entonces estaba Txema Indias. Así, Gomes, con contrato hasta 2028, y el club no han dado pasos adelante en un proceso de renovación en punto muerto. El actual director deportivo Lalo Arantegui ha mantenido contactos tanto con los agentes del futbolista como con su familia, pero la distancia, tanto en lo que se refiere a condiciones económicas como al estatus del internacional sub-18, es sideral.

De este modo, Gomes, con 18 años recién cumplidos y en el Real Zaragoza desde alevines, cada vez está más lejos de seguir en el Real Zaragoza, en cuyo primer equipo ha disputado 13 partidos esta temporada, 7 de ellos como titular. Central polivalente que también puede jugar en el lateral diestro, el canterano cuenta con el interés de varios equipos, principalmente en el extranjero, que estarían dispuestoa a realizar una importante apuesta económica por hacerse con sus servicios. En este sentido, la cláusula de rescición de Gomes estaría establecida en un millón de euros, al no haberse ejecutado, en enero, todas las condiciones del nuevo contrato y no haberle asignado ficha A. En ese caso, el importe de la cláusula habría ascendido a 10 millones.

Lo que parece cada vez más evidente es que su etapa en el Zaragoza, que planea incluir en cualquier operación de salida la imposición de quedarse con un porcentaje de sus derechos, toca a su fin.