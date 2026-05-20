El Real Zaragoza apunta a viajar a Las Palmas sin centrales del primer equipo

La cuenta atrás avanza para un Real Zaragoza que volvió este miércoles a los entrenamientos bajo el mismo panorama desolador de las últimas semanas. Con las bajas de Aguirregabiria, Guti y Rober, que se han ejercitado en el gimnasio, tampoco han estado a las órdenes de David Navarro los centrales Radovanovic y El Yamiq, pareja titular en el centro de la zaga ante el Sporting y que acabaron con problemas en los isquios que les hará someterse a pruebas médicas para evaluar el alcance de una dolencia que al serbio le llevó a ser sustituido al descanso.

De este modo, el Zaragoza apunta a viajar a Las Palmas sin centrales del primer equipo, ya que tanto Insua como Tachi, también lesionados, ya se han despedido de la temporada. El primero, como consecuencia de una rotura de fibras en el sóleo de su pierna izquierda, mientras que Tachi psó por el quirófano para abordar una lesión en el menisco de su rodilla izquierda que le llevó a ser intervenido el pasado mes de febrero.

Así, Gomes y Saidu parecen destinados a conformar el centro de la defensa blanquilla en las islas, lo que supone dos fichas del filial aseguradas en un once en el que también podría ser baja Keidi Bare, con un esguince en la clavícula sufrido el pasado domingo que le ha impedido ejercitarse en la sesión de entrenamiento completada en la Ciudad Deportiva.