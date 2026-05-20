El Real Zaragoza duda si ofrecer la continuidad a Mawuli

Entre las escasas dudas del Real Zaragoza en torno a los jugadores que pueden ser válidos en caso del más que probable descenso a Primera RFEF, figura Mawuli Mensah, sobre el que el club no tiene claro si ofrecerle o no la coninuidad.

El centrocampista ghanés, de 22 años, llegó durante el mercado invernal procedente del Betis B, con el que militaba en Primera RFEF. Fichó en propiedad por el conjunto aragonés hasta final de temporada, si bien el club bético se guardó un 10% de sus derechos de cara a obtener un beneficio económico en caso de futura venta a otro equipo. La operación incluyó, asimismo, una opción de renovación hasta 2028 para el Zaragoza supeditada a la permanencia del equipo en Segunda. En caso de descenso a Primera RFEF, Mawuli, al igual que la inmensa mayoría de la plantilla, queda libre.

En ese escenario, el del más que posible descenso, el Zaragoza no tiene claro si abordar la posible continuidad del mediocentro en una categoría en la que ya tiene experiencia y a pesar de que no ha sido titular con asiduidad (solo en siete partidos) desde que llegó. En tdoo caso, sería el jugador, que ya tuvo ofertas para marcharse al extranjero en verano, el que tendría la última palabra.

De hecho, como informó este diario, ambas partes ya han mantenido conversaciones en torno a este asunto, si bien no hay nada decidido. Eso sí, el futbolista está muy a gusto en la ciudad y en el equipo.

Mawuli, nacido en Accra (Ghana, 2003), llegó en 2021 a Marbella a una academia de futbolistas para fichar por el Antequera en ese verano y en 2023 por el Betis para su filial, rozando debutar en el primer equipo con Pellegrini al comienzo de esta temporada y jugando 16 partidos en Primera RFEF en este curso con el equipo verdiblanco. Conoce bien la categoría de bronce del fútbol español al haber estado temporada y media con el filial bético.