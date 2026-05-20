Saidu también apunta a salir del Real Zaragoza

Saidu está llamado a recorrer un camino similar al de su compañero Álex Gomes. El futuro del mediocentro, que irrumpió en el primer equipo del Real Zaragoza a comienzos de curso merced a notables actuaciones incluso de central, tampoco pasa por seguir en la capital aragonesa. De hecho, tanto el ghanés como el club entienden que su salida es lo mejor tanto para no frenar su progresión como para no devaluar una figura que llegó a ser seguida de cerca por poderosos clubs europeos, entre ellos, el Arsenal.

Sin embargo, esta vía no ha acabado de cristalizar. La deriva del equipo y los problemas físicos de Saidu han enfriado ese interés, a pesar de que Toni Lima, ojeador del Arsenal en España, estuvo viendo en directo al zaragocista en el Ibercaja Estadio frente al Castellón.

En este sentido, todas las vías están abiertas para dar forma a la marcha del jugador, que podría recalar en otro equipo traspasado o cedido con opción de compra. Con contrato hasta 2030 (el último año es opcional por ambas partes), la cláusula de rescisión del ghanés es de 10 millones de euros mientras el equipo esté en Segunda División y de 20 en caso de ascenso a Primera.

Saidu, que jugó con fiebre el pasado domingo contra el Sporting y que logró su primer gol con el Real Zaragoza, ha participado durante el actual curso en un total de 29 partidos, 19 de ellos como titular y muchos como central. De hecho, jugó fuera de sitio tanto con Gabi como con Sellés ante los numerosos y continuos problemas físicos de los centrales. Con David Navarro, volvió a su posición natural.