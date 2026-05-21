Una perla del Real Zaragoza brilla con las inferiores del FC Barcelona: gol de falta y asistencia jugando de central

La cantera del Real Zaragoza es una de las más potentes a nivel nacional, siendo un punto habitual para los clubes más grandes para 'pescar' jóvenes promesas para sus filiales o categorías inferiores. El FC Barcelona no es una excepción y durante las últimas temporadas ha acudido en varias ocasiones a la capital aragonesa para fichar a chavales cuyos ojeadores les ven talento por explotar en La Masia. Estas joyas no están tardando en brillar, siendo Samuel Borniquel (16) uno de los últimos que ha dado un golpe encima de la mesa.

Samu abandonó la capital aragonesa en verano de 2024 a la vez que uno de sus compañeros, Gorka Buil, en una operación que el Barça vio a dos jugadores que encajaban en su perfil de juego: Buil, un mediapunta con clase y talento, y Borniquel, un centrocampista más acostumbrado a jugar de interior, pero con cualidades para ser un ancla en la medular.

Este último, además de afianzarse en su puesto de pivote en estas dos temporadas que lleva vistiendo de azulgrana, ha descubierto una nueva faceta en su juego, la de defensa central. Su clase sumada a su atrevimiento como futbolista ha dejado dos destellos de calidad este pasado fin de semana que ha asombrado a todo el cuerpo técnico de las inferiores del Barcelona: un golazo de libre directo y una asistencia, provocada tras una arrancada suya desde atrás y varias paredes con sus compañeros, para ganar 2-1 al San Gabriel. Decisivo.

Cabe destacar que los de David Sánchez ya se proclamaron campeones de la Liga de División de Honor catalana con tres jornadas de antelación, habiendo jugado Samu 11 partidos y marcado 4 goles con el de esta última fecha.

El Cadete 'A' del Barcelona celebrando su campeonato en División de Honor catalana / Instagram (@saamuel.borniquel)

Un exzaragocista prometedor

Samuel Borniquel nació el 1 de enero de 2010 en Zaragoza y, pese a tener solo 16 años, ya ha jugado seis partidos con el Juvenil 'B' del FC Barcelona, habiendo debutado en Liga Nacional el pasado 22 de marzo, partido contra el CF Damm, otra cantera referente en Cataluña, en el que jugó 70 minutos y contribuyó a la victoria de su equipo por 6-0.

A esto se le suma cierta experiencia internacional, ya que el zaragozano ya debutó con la sub-15 de la Selección Española la temporada pasada tras jugar cuatro partidos amistosos contra Escocia e Italia.

Samuel Borniquel jugando un amistoso con España sub-15 / Instagram (@saamuel.borniquel)

Desde la ciudad condal ya le veían algo a Borniquel y por eso se lo llevaron de Zaragoza. Los primeros informes que le llegaron a los blaugrana en su momento ya les hablaban de un jugador "potente y con un gran control de balón", algo que traducido para el personal de La Masia sonaba como "el perfil perfecto" para desarollarse en sus filas.

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Según apunta 'Diario Sport', el dorsal '6' demuestra desparpajo en los cadetes del Barcelona, a la vez que una versatilidad en varias posiciones del campo que le ha ayudado a coger ritmo y protagonismo en este tramo final de temporada. En la máxima categoría del club, campeones de Liga de la mano de Hansi Flick, ya ha debutado otro aragonés jugando en la defensa, Álvaro Cortes, solo el tiempo dirá si el ADN zaragocista va subiendo de nivel y cumple un sueño fuera de su comunidad autónoma de origen.