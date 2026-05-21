Las principales opciones de Lalo para el filial y la cantera dan calabazas al Real Zaragoza

Lleva tiempo Lalo Arantegui trabajando en la reestructuración de una Ciudad Deportiva que se cae a pedazos en todos los sentidos. El director deportivo del Real Zaragoza ha pregonado a los cuatro vientos que, más allá de las penurias del primer equipo, su principal obsesión y preocupación se centran en la cantera y en remodelar una parcela en la que resuena el eco después de llevar todo el año sin director tras la salida de Ramón Lozano.

Pero no lo está teniendo fácil Arantegui, al que se le multiplican las negativas sustentadas, principalmente, sobre la inestabilidad de un club inmerso de lleno en el peor momento de su historia. Tenía claro Lalo que todo debía quedar bajo la supervisión de figuras de la casa, aragonesas, con experiencia en estas lides. Y ahí encajaba de lleno Ismael Arilla, al que, sin embargo, tuvo que renunciar ante la inflexible postura del Deportivo, donde le resta un año como director de fútbol formativo. Y, como el Zaragoza no se planteó en ningún momento pagar por él, se quedó sin el que estaba llamado a asumir la dirección de una Ciudad Deportiva hecha un solar.

El revés obligó a Lalo a buscar alternativas y la encontró en casa. Javier Garcés, entrenador del División de Honor Juvenil, ya ha dado el sí a la oferta presentada por el club. Estará acompañado de varios ayudantes, uno de ellos el exfutbolista Javi Ros, cuya calidad humana e ilusión acabaron siendo determinantes para convencer tanto a Garcés como a su jefe.

Pero la crítica situación de la entidad también afecta a otras áreas más allá de la propia gestión. De hecho, a Lalo se le acumulan las calabazas en forma de negativas de entrenadores a los que se les ha ofrecido tomar las riendas del Deportivo Aragón, recién descendido a Tercera RFEF y en el que Emilio Larraz, su entrenador en las últimas campañas, no seguirá tras acabar contrato.

Numerosos candidatos han sido sondeados y varios recibieron una oferta formal. Entre ellos, dos de los técnicos aragoneses más destacados en la actualidad: Juan Carlos Beltrán y Raúl Jardiel. El primero, pretendido por varios equipos como el Lleida, declinó una propuesta de un año más otro opcional. En realidad, el acuerdo nunca estuvo cercano ante la sustancial distancia ya no económica sino entre las premisas mínimas requeridas por el entrenador y lo que el club estaba en condiciones de ofrecer.

Pero la apuesta principal era otra: Raúl Jardiel, el favorito de Lalo. De hecho, los contactos comenzaron hace un mes y medio, cuando el director deportivo ofreció un contrato de tres años al técnico del Espanyol B, que, por cierto, le ha ofrecido la renovación de un contrato que expira ahora.

La inestabilidad de un club inmerso de lleno en el peor momento de su historia multiplica las negativas y obliga a buscar alternativas

Pero Jardiel también rechazó la propuesta. Como lo haría después Juan Carlos Beltrán, el entrenador que ha llevado al Utebo al mejor momento de su historia. Ambos, en base a la inestabilidad de un club que requiere, y así se lo trasladaron ambos a la dirección deportiva, de una reconstrucción a fondo en todas las áreas.

Así que Lalo se va quedando sin sus principales opciones para acometer esa remodelación en la que solo él está trabajando. Ejerce el director deportivo también de portavoz o de director general entre otras facetas que no le corresponden, o no deberían, mientras se esfuerza en encontrar otras alternativas. La ha encontrado con Garcés y Ros para marcar las directrices y con Diego Serrano, al que en principio se iba a entregar el juvenil, para hacerse cargo del filial.