La realidad de la plantilla del Real Zaragoza con el factible descenso a Primera RFEF: ni el apuntador

El ya casi inevitable descenso a Primera RFEF traerá una revolución absoluta en la plantilla actual del Real Zaragoza, donde casi se puede garantizar que no quedará ni el apuntador, teniendo en cuenta que Lalo Arantegui siempre ha defendido que cualquier jugador es susceptible de estar en el mercado, dependiendo siempre de la oferta que llegue por él y que el director deportivo de turno debe estar preparado para esa venta con un buen relevo. Y a esa idea se le añade la situación que provoca el descenso, con muchos contratos que se acaban y otros que se extinguirán por voluntad del club al ser inasumibles en Primera RFEF.

En el folio casi en blanco que Lalo tiene en caso de descenso están escritos los nombres de Marcos Cuenca (2027 con un año más a favor del club) y Juan Sebastián (2027), el primero con más fuerza que el segundo, porque no son pocos los laterales que ha tanteado el director deportivo este año, además de lógicamente las renovaciones que ha hecho en estos meses, de los canteranos Hugo Pinilla (2030), Lucas Terrer y Barrachina (2029), si bien el central es posible que salga cedido, pero estos tres futbolistas no figuraban en la plantilla que inició la Liga

Ale Gomes y Saidu

Las dificultades para renovar a Álex Gomes y la posibilidad que llegue una buena oferta por él lo sitúan en la rampa de salida, donde también está Saidu, que todo apunta a que saldrá cedido o traspasado porque su valor en Primera RFEF se va a devaluar mucho.

La cesión de Francho

Mientras, un caso especial es el de Francho, renovado el curso pasado con rol y emolumentos de estandarte inasumibles en la nueva realidad en Primera RFEF y que tiene una cláusula de cesión en su contrato en caso de descenso. Así, el capitán, recién operado en el menisco externo de su rodilla derecha y al que le quedan dos meses de baja tras jugar casi toda la campaña lesionado saldría cedido a un equipo de categoría superior y en principio regresará después.

Acaban contrato en junio los cedidos Adrián Rodríguez (Alavés), Andrada (Monterrey), Larios, con opción de compra inasumible del Southampton, Paul Akouokou (Lyon), Cumic (Rubin Kazan), Rober (Nec Nijmegen), pese a su buen rendimiento, y Kodro (Ferencváros). Ninguno va a seguir y hay alguna interrogante con Mawuli Mensah, cuyo vínculo se extendía en caso de permanencia hasta 2028 y queda libre tras llegar en enero del Betis Deportivo, pero se le planteó la posibilidad en diálogo inicial de seguir en Primera RFEF, aunque no es sencillo.

Acaban contrato Aguirregabiria, Insua, Pomares, Guti, que se ha quedado a dos partidos de renovar, El Yamiq, Agada, Toni Moya, Bakis y Soberón, que dejarán la disciplina zaragocista, lo mismo que el club ejercerá la ruptura unilateral de los contratos con Tachi, Radovanovic, Keidi Bare, Paulino y Sebas Moyano, que acaban en 2027, Tasende, Valery y Dani Gómez, que finalizan en 2028.

Los cedidos

El Zaragoza tiene hasta seis jugadores cedidos, tres de ellos con opción de compra: Adrián Liso, en el Getafe por 3 millones y el 50% del pase, Samed Bazdar, en el Jagiellonia por dos millones y el 80%, y Pau Sans, en el KS Cracovia también polaco, por un millón y el 80%. El Getafe ya ha planteado una negociación por Liso, por la que está dispuesto a abonar su opción pero asumiendo un porcentaje mayor, por lo que será necesario un acuerdo. Si Liso regresa, en ningún caso se quedará, ya que tiene clubs de Primera en España, en Inglaterra y en Italia (Genoa) que lo quieren y se puede dar un escenario de venta o de cesión con opción de compra, más probable la primera vía.

Con Bazdar y Pau Sans no hay decisión oficial de Jagiellonia y Cracovia. En principio ni uno ni otro abonarán ese pago y en el mejor de los casos buscarían una negociación. Si regresa Bazdar, que va a jugar el Mundial con Bosnia, saldrá traspasado para recuperar algo de la inversión (3 millones al Partizan) y Pau tampoco es sencillo que se quede en Primera RFEF, aunque sus parámetros económicos son más asumibles.

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Carrilo y Vallejo

Sebastian Kosa ha jugado mucho en el Kosice de su país y aún no se le ha comunicado nada. Tiene contrato hasta 2028 y podría salir desvinculado pese a los 250.000 euros que se pagaron por él. Por Jaime Vallejo el club tiene la opción de ejecutar un contrato de tres años a su regreso del Eldense y Hugo Carrillo tiene un año más tras volver del Real Unión. Con los dos, que han logrado ascensos, el problema es que son mayores de 23 años y que solo se permiten 18 fichas profesionales en Primera RFEF.