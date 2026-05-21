La reconstrucción innegociable del Real Zaragoza y los ejemplos de éxito donde mirarse

El Racing de Santander ascendió a Primera este pasado fin de semana. Fue el primer equipo que logró el billete para la élite y con todos los merecimientos: proyecto hecho a fuego lento y con total convencimiento en el entrenador, gran equipo, plantilla mejorada año a año, juego de mucha calidad y ciudad de profundas raíces futbolísticas. De las últimas once temporadas, el Racing pasó seis entre la antigua Segunda B y la actual Primera RFEF.

El Málaga goleó el sábado al Ceuta, consolidó su posición de playoff y su extraordinario estado de forma. Va a pelear por el ascenso a Primera. Hace tres años, el equipo andaluz militaba en Primera RFEF después de una etapa de gloria creada a partir del dinero de un jeque y unos años en Segunda que habían deteriorado la realidad del club.

El Deportivo de La Coruña remontó al Andorra en Riazor, también el sábado, y depende de sí mismo para ascender este próximo fin de semana en Valladolid. Tiene tres puntos de renta sobre el Almería, el tercero en discordia. Entre 2020 y 2024 estuvo en Segunda B y Primera RFEF. En su retorno a Segunda volvió muy fuerte, Abanca ha tenido mucho que ver. Pero también la idea.

Un aficionado, con una bufanda del 'Sí se puede' en el Ibercaja Estadio. / JAIME GALINDO

El Castellón lleva solo dos temporadas seguidas en Segunda después de un paso de tres por la categoría inferior y una larguísima travesía por muchos desiertos. Marcha sexto y pelea por jugar el playoff. Como el Burgos, con un bagaje ya más consolidado en el segundo escalón del fútbol español pero con un pasado también repleto de penurias, casi 22 años en la nada más absoluta.

Cinco ejemplos de cinco equipos que están en máximos esta temporada y que hace bien poco paseaban como almas en pena por el páramo por el que el Real Zaragoza se verá obligado a transitar la próxima temporada. Cinco ejemplos y cinco lecciones también de cómo hacer las cosas para volver más fuerte después de tocar fondo y tras llegar al punto de mayor debilidad de la historia.

Ahí es donde está cerca de caer el Real Zaragoza y de ahí es de donde va a tener que salir. El drama deportivo ya parece inevitable. Lo que también debe ser innegociable es tomarse la situación como una oportunidad para mejorar acometiendo una profunda reconstrucción societaria, institucional y deportiva. Otros clubs hicieron lo que debían cuando pasaron por este trance. Sería imperdonable que el Zaragoza no hiciera lo que toca.