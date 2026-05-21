Víctor Mingo se complica para el Real Zaragoza: el Arenteiro va a ejecutar un año más y no está libre

El ariete del Arenteiro Víctor Mingo, tal y como explicó este diario el pasado 15 de abril, es uno de los jugadores en el foco de Lalo Arantegui para la próxima temporada y el jugador ya conoce el interés del Real Zaragoza, una posibilidad que le seduce incluso en el caso probable de descenso y teniendo en cuenta que tiene otras vías en la categoría de plata, pero el ariete madrileño estaría dispuesto a seguir en la Primera RFEF.

Este curso ha marcado 12 goles y ha dado dos asistencias, podría seguir en esta competición si el destino es el club aragonés (Granada, Albacete, Ceuta, Eldense o Tenerife, todos de Segunda, han preguntado por él), pero hay un último escollo que salvar, ya que en el contrato que le firmó el Arenteiro el año pasado se establece un año opcional si desembolsa una pequeña cantidad. El club gallego, que ha descendido como colista a Segunda RFEF, lo va a hacer y entonces habrá que negociar traspaso con esa entidad, porque en ese mismo contrato se establece que Mingo, si se ejecuta esa opción, puede marcharse a un club de una categoría más elevada y el Arenteiro tiene que traspasarlo conservando un 50% del pase.

Así, el Arenteiro, en graves problemas económicos, ve en Mingo una posibilidad de paliarlos y va a desembolsar esa pequeña cantidad. El ariete ya conoce el interés zaragocista desde hace semanas, porque fue uno de los primeros objetivos de Lalo para esta temprada y su fichaje en ese aspecto estaría avanzado, pero habrá que negociar esa salida del Arenteiro mediante una oferta de traspaso por el 50% del pase.

Formado en el Getafe, el ariete madrileño, de 22 años, llegó a la cantera del RCD Espanyol en julio de 2024 procedente del Illescas de Segunda Federación, donde había anotado 27 goles en dos temporadas. Al Arenteiro arribó el punta madrileño el verano pasado, firmando por una sola temporada tras dejar el filial del Espanyol. Es un delantero de referencia, un nueve, fuerte físicamente y que va bien por alto, sumando doce goles y dos asistencias en el Arenteiro, colista del Grupo 1.