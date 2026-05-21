El Yamiq también se despide de la temporada y del Real Zaragoza: rotura en el biceps femoral

El Yamiq ya no volverá a jugar más con el Real Zaragoza, ya que sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha, por lo que es baja para el partido de este domingo en el estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas, donde se puede certificar el descenso a Primera RFEF, como ante el Málaga en el epílogo liguero en el Ibercaja estadio. El defea marroquí, que regresó al Zaragoza, donde estuvo en la 19-20 entonces cedido por el Genoa, volvió en el final del mercado de enero, el úlytimo día del mismo.

El central ha sido indiscutible en este regreso, con un nivel muy por debajo del de su primera etapa , ha jugado en 12 partidos, tdos de titular, pero ya sufrió otra lesión, en el isquiotibial izquerdo, es decir en la misma zona muscular pero de la otra pierna, en marzo, justo antes del debut de David Navarro como entrenador en Cádiz y se perdió tres encuentros. El futbolistra marroquí no va a continuar en el Zaragoza, ya que su contrato acaba en junio y su salario es inasumible en Primera RFEF y el jugado antre el Sporting fue su último partido de zaragocista, puesto que se resintió en los últimos instantes de ese duelo.

Mientras Radovanovic, que se retiró al descanso ante el Sporting con molestias en los isquios, Aguirregabiria, que sufre desde hace dos semanas un esguince leve en la rodilla, Guti, con molestias en la rodilla derecha, y Keidi Bare, con un esguince en la clavícula con el que terminó el duelo ante el Sporting, se han ejercitado esta mañana con el grupo y ganan opciones de estar el domingo ante Las Palmas, aunque se han probado con el grupo y no han completado la sesión, por lo que habrá que esperar a su evolución. De ellos, el albanés es el que apunta a estar y Aguirregabiria lo va a intentar, pero no es sencillo. Con Rado y Guti las probabilidades de que jueguen el domingo son mucho menores. Sin centrales del primer equipo, sin el serbio, El Yamiq, Insua y Tachi, Barrachina junto a Saidu puede ser el tándem.

Valery, Tachi, Francho, Paulino e Insua, al igual que ahora El Yamiq, son baja por lesión hasta final de temporada, mientras que Andrada lo es por sanción. También Soberón no jugará más, por una inflamación en el pie, mientras que Rober, con una fascitis plantar, sigue al margen, por lo que tampoco llegaría ante Las Palmas

Nueve del Aragón

Valery, Tachi, Francho, Paulino e Insua, al igual que ahora El Yamiq, son baja por lesión hasta final de temporada, mientras que Andrada lo es por sanción. También Soberón lo es, por una inflamación en el pie, mientras que Rober, con una fascitis plantar, sigue al margen, por lo que tampoco llegaría ante Las Palmas.

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Del Aragón han estado en el entrenamiento hasta nueve futbolistas: los metas Obón y Calavia, además de Terrer, Barrachina, Tobajas, Iker García, David García, Linares y Aimar.