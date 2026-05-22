Carlos Vicente deja la puerta abierta a una futura vuelta al Real Zaragoza: "Me haría ilusión"

Carlos Vicente fue noticia este mercado de invierno por su salida del Alavés. El extremo abandonó la entidad babazorra para bajar de categoría. El Birmingham desembolsó ocho millones para firmar al jugador criado en las categorías inferiores del Helios y Stadium Casablanca. Un movimiento que generó bastante polémica en el mundo del fútbol por el hecho de que un jugador de Primera División de España saliera de "la mejor liga del mundo" para bajar un escalón competitivo.

Vicente ha sido capaz de anotar tres goles y dar una asistencia en los 17 partidos que ha disputado en la Championship, una categoría que muchos zaragocistas no han perdido de vista debido al ascenso de Iván Azón con el Ipswich a Premier League. La categoría de plata del fútbol inglés finalizó hace un par de semanas. Carlos ya ha comenzado sus vacaciones y, en estos días, ha concedido una serie de entrevistas donde ha hablado de su pasado deportivo, cómo es compaginar la vida universitaria con la futbolista o una posible vuelta al Real Zaragoza.

"Volvería al Real Zaragoza"

En un pódcast con 'Feeberse' y 'La Otra Grada', que se realizó en la Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego, centro en el que Vicente está acabando sus estudios en el doble grado de Derecho y ADE, el zaragozano ha hablado sobre su corta carrera que ahora le ha llevado a Inglaterra. Los periodistas no han dudado en preguntarle cómo ve la situación del Real Zaragoza, equipo al que defendió en etapa juvenil y en el filial.

"No me gusta ver al club de mi ciudad, un equipo histórico, en esta situación. También ha habido otros clubes que han pasado por esta situación como el Deportivo, Racing de Santander o Alavés. Si algo tiene bueno el Zaragoza, es su afición. No tengo ninguna duda que la afición sacará esto adelante", explica Vicente en el pódcast.

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Al ser preguntado por sí le gustaría jugar en el equipo de su tierra, esto dijo Carlos Vicente: "Por su puesto que me gustaría jugar aquí. La puerta la tengo que tener siempre abierta. Mi familia es de aquí, mis amigos son fans del club y me encantaría poder vivir en mi ciudad y cosas bonitas, claro que me hace ilusión".