El Comité de Apelación mantiene la sanción al meta Andrada por su puñetazo a Pulido en el derbi

No hay perdón de momento para el meta del Real Zaragoza Esteban Andrada, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha resuelto desestimar su recurso a la sanción de 12 partidos que le impuso el Comité de Disciplina por el puñetazo que dio a Jorge Pulido en los momentos finales del partido ante el Huesca el pasado 26 de abril. Fue castigado un encuentro más, hasta 13, por la doble amarilla que vio antes el meta, que desde entonces ha cumplido tres de esos 13 partidos y le quedan 10, ya que se marchará del Zaragoza con ocho pendientes al quedar solo dos jornadas por jugarse.

La decisión del meta argentino, que ha presentado el recurso a título individual, ya que el club declinó hacer ya las alegaciones al acta ante Disciplina, es acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y, llegado el caso y si así se decide por parte de la defensa que lleva a cabo el prestigioso abogado deportivo Juan de Dios Crespo, recurrir a la justicia ordinaria.

El Comité de Apelación no ha tenido en cuenta en el recurso de Andrada ni el arrepentimiento espontáneo ni la provocación previa de Pulido, ni tampoco "el historial disciplinario absolutamente intachable", como se establece en el recurso presentado por el despacho de Juan de Dios Crespo del meta. Tampoco tiene en cuenta la "vulneración del principio de proporcionalidad y agravio comparativo jurisprudencial” al imponer la sanción máxima para estos casos (12 partidos) ni tampoco "el agravio comparativo con otras sanciones y con otros precedentes", no solo el de Dani Jiménez, que fue castigado con 4 partidos cuando también golpeó a Andrada tras el puñetazo de este a Pulido sino de otros castigos como los de Pepe o Germán Burgos.

Asimismo, el Comité de Apelación entra en la no presentación de alegaciones por parte del Zaragoza, asegurando que el club considera oportuno "poner de manifiesto que los hechos objeto de análisis revisten un carácter absolutamente aislado dentro de la trayectoria deportiva y personal del jugador en la disciplina del club. Durante su permanencia en la entidad, Esteban ha mantenido en todo momento una conducta ejemplar", explica el recurso, que no entra a valorar la decisión de la SAD: "De manera que la no presentación de alegaciones por el recurrente intenta justificarse en que este confió en su club, pues lo iba a defender y a asesorar, algo que, parece ser, el club finalmente no hizo a través de la presentación de alegaciones y pruebas".

Apelación considera que tiene que dar validez a lo expuesto en el acta arbitral por Arcediano Monescillo y por eso en su decisión acuerda "desestimar el recurso, confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución dictada por el Comité de Disciplina en fecha 29 de abril de 2026".