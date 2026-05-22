David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "La situación es hiperlímite, pero hay un hilo de vida"

Las palabras de David Navarro expresan el sentir del zaragocismo. Hay un pequeñísimo resquicio para la esperanza y para la salvación porque todavía el descenso a Primera RFEF no es matemático, pero en el fondo todo el Real Zaragoza sabe que va a llegar más pronto que tarde.

Pero al técnico no le queda otra que agarrarse a los números y dar ese mensaje: "La situación no es límite, es hiperlímite, pero hay un hilo de vida. Vamos a intentar sacar el partido adelante y luego a ver lo que sucede", dijo en la previa del encuentro frente a Las Palmas. "Es solo un hilito, pero hay que defenderlo. No vamos a tirar la toalla y vamos en las condiciones que vamos, pero esto es fútbol", persistió.

De hecho, puso dos ejemplos para hablar de la situación límite del Real Zaragoza, uno deportivo y otro no. En la 23-24, al Racing de Santander le faltaba un punto de seis ante un equipo blanquillo en crisis y un Villarreal B descendido y acabó por no jugar la promoción de ascenso, mientras que los aragoneses, tras fallar ante el Burgos y el Racing de Ferrol, vencieron contra pronóstico en El Sardinero y se salvaron.

Y el segundo ejemplo, la Lotería de Navidad: "¿Qué ilusión tienes de que te toque? ¿Y lo difícil que es? Necesitamos esa ilusión para tener opciones de poder sacar el partido adelante y luego Dios dirá. Tenemos que hacer el mejor partido que podamos e intentar sacar los tres puntos", apuntó. De todos modos, reconoció que las posibilidades de salvación del Real Zaragoza son "un uno por cien, uno por mil o una entre un millón".

"Nuestra ilusión es levantarnos dentro de que sigues dolido, porque es inevitable pensar en las oportunidades que hemos tenido y no hemos sabido aprovechar", afirmó. Por ello, agregó, aunque los números seguramente no den, "hay que ser profesionales y defender la camiseta hasta el último día independientemente de la situación deportiva en la que estés". Es decir, no manchar más el escudo.

Pero aunque David Navarro apela a ese porcentaje mínimo de posibilidades, la procesión va por dentro y le cuesta no ocultar su sentimiento: "Estoy roto, pero entero, porque hasta el 31 de mayo que termine la Liga hay que estar de pie, defender el escudo y la camiseta con lo que tengamos. Y si llega ese momento (descenso), que todavía estamos vivos, pero agonizando, claro que lo he pensado. Estoy con ganas del 1 de junio para reventarme, pero mientras tanto hay que aguantar, aunque es muy doloroso", resaltó.

"El Zaragoza está así, pero no es esto"

En cuanto a qué ha pasado, David Navarro habló sobre todo de la falta de equilibrio y de regularidad y aseguró que cree "de verdad", que esta plantilla "tiene más fútbol del que hemos mostrado en las últimas semanas". "No es cuestión de cómo jugar, era de ganar, pero cuando haces las cosas bien tienes más opciones de hacerlo. Siempre digo que la presión no existe, que si te sientes preparado no sientes presión", explicó. "Nos ha faltado equilibrio, hemos estado muy mal, muy bien, muy mal, muy bien y muy mal y no hemos conseguido ninguno de los cuatro cuerpos técnicos atajar esto", agregó.

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De todos modos, ante lo casi inevitable, David Navarro hizo un alegato de cara al futuro afirmando que el Real Zaragoza se levantará: "Muchas gracias a la afición que irá a Las Palmas, por esa demostración de amor hacia unos colores y un escudo. El Zaragoza nunca se rinde y ahora nos parece un desastre bajar a Primera RFEF, que lo es, si sucede, y en su día el desastre era bajar a Segunda y tras 14 años parece su hábitat. Este no es el sitio del Real Zaragoza, ni Segunda ni Primera RFEF, es el Primera División y en la zona noble. Estoy muy seguro de que antes o después, y más antes que después, Zaragoza volverá al sitio que merece. El Zaragoza está así, pero no es esto", concluyó.