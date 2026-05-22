Diego Monzón, jugador del filial del Real Zaragoza, convocado con la selección sub-18 de Ecuador

Diego Monzón ha sido convocado por la selección sub-18 de Ecuador para tres partidos amistosos que el conjunto disputará durante la última semana de mayo en la ciudad de Quito. El hispanoecuatoriano, nacido en el año 2008, renovó el pasado 7 de mayo con el club para tres temporadas más, por lo que, en principio, sería jugador blanquillo hasta 2029 con la intención de alternar el próximo curso entre la disciplina del primer equipo y del filial.

En este sentido, el futbolista, que milita este año en el Deportivo Aragón, ha estado entrenando durante toda la semana con el Real Zaragoza a las órdenes de David Navarro. Esta campaña, Monzón ha participado en un total de 17 partidos con el filial blanquillo, partiendo de titular en 16 de ellos y acumulando casi 1.400 minutos con el equipo, que no pudo evitar el descenso en el Grupo 2 de Segunda Federación.

El centrocampista acompañará a la selección con la que está nacionalizado en los partidos que el combinado jugará ante Atlético Nacional, Pumas de la UNAM y Coritiba durante los días 26, 28 y 30 de mayo en la cancha de Independiente del Valle, en la capital ecuatoriana.

El club, que ha anunciado en sus redes sociales la convocatoria de Diego Monzón, le ha dado la enhorabuena al jugador, que ya disputó el Torneo Sudamericano con Ecuador la pasada temporada cuando todavía era sub-17.