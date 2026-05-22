Uno de los héroes de La Recopa con el Real Zaragoza es el "padrino deportivo" de esta estrella de la Premier: "Acaba de ganar la Europa League"

El Aston Villa ganó este miércoles su primera Europa League en Estambul tras golear al Friburgo por 3-0. El equipo dirigido por Unai Emery pasó por encima del equipo alemán en una final que dejó varios nombres propios. El entrenador español sigue agrandando su idilio con la segunda competición europea más importante. De esta forma, el de Hondarribia suma su quinto título de Europa League, tres con el Sevilla, una con el Villarreal y la reciente del Aston Villa.

Esta victoria le permite al conjunto de Emery jugar una nueva final europea. Este verano, los villanos disputarán la Supercopa de Europa ante el campeón de la Champions League que será el Arsenal o el PSG. Pero el entrenador vasco no fue el único nombre propio de la final. Emiliano Buendía, con pasado en varios equipos de España como el Getafe o la Cultural y Deportiva Leonesa, fue el MVP de la final con un gol desde la frontal del áera y una asistencia. Una actuación clave para que los villanos conquistarán el título europeo.

La relación de un ganador de La Recopa con Emiliano Buendía

Las gradas del Estambul Park de Estambul contaron con la presencia de un ganador de La Recopa con el Real Zaragoza. Juan Eduardo Esnáider, héroe de la final de París junto a Nayim, no perdió ojo de la gran actuación de Emiliano Buendía. La relación entre ambos argentinos es especial y viene de unos cuantos años atrás.

Juan Eduardo Esnaider con Emiliano Buendía en las instalaciones del Aston Villa. / Servicio Especial

Juan Eduardo Esnáider se convirtió en el "padrino deportivo" de Emiliano Buendía cuando este comenzaba a dar sus primeros toques al balón en Argentina. En 2008, el jugador argentino tuvo la oportunidad de recalar en Boca Juniors, pero el exjugador del Real Zaragoza le tenía preparada una oportunidad que no debía desaprovechar. "¿Quieres ir a jugar a España? Está bien, yo te voy a llevar a Real Madrid", la prometió el exdelantero según un medio argentino.

Emiliano cruzó el charco para jugar en la cantera blanca, pero lo tuvo que hacer sin sus padres. Fue en agosto de 2008 cuando Juan acogió al marplatense en su casa donde vivía junto a su esposa e hijos. "Juan es una persona maravillosa. Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia él y su familia. En toda la carrera de Emiliano, cuando hubo que tomar alguna decisión importante, lo consultamos. Desinteresadamente, siempre lo aconsejó y mal no le fue", explicó en una entrevista el padre de Buendía sobre el papel de Esnaider en su carrera.

Poyet y Esnáider celebran uno de los goles. / ROGELIO ALLEPUZ

De la cantera del Real Madrid a ganar la Europa League

Tras pasar por la cantera del Real Madrid, Emiliano Buendía siguió su carrera en la cantera del Getafe que lo cedió años después a la Cultural y Deportiva Leonesa. Las buenas actuaciones del argentino en tierras leonesas no pasaron desapercibidas para los clubes ingleses y, en 2018, hizo las maletas para estampar su firma en el Norwich donde estuvo tres temporadas. El mejor año fue el último, con 15 goles y otras tantas asistencias, que le sirvieron para firmar por el Aston Villa de la Premier League.

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Tras varios años de dudas en el conjunto villano, el centrocampista de Mar del Plata vive su mejor momento como futbolista gracias al papel de Unai Emery en el banquillo. La presencia de Juan Eduardo Esnáider este miércoles en tierras turcas no pasó inadvertida. El exdelantero del Real Zaragoza es pieza clave en la historia de Buendía: lo ayudó a dar el salto a España para jugar en el Real Madrid y lo ha acompañado en su etapa profesional.