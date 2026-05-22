Leo Lemaitre, la joya que pasó por la cantera del Real Zaragoza irrumpe con fuerza en la sub17 de Francia

Leo Lemaitre Lezcano (Zaragoza, 2009) abandonó hace cinco años la cantera del Real Zaragoza para poner rumbo al Real Madrid. El hispanofrancés comenzó a dar sus primeros toques al balón en las categorías inferiores del Olivar donde jugó en benjamines. Los ojeadores de la cantera zaragocista, liderada por Ramón Lozano en aquel entonces, no dudaron en reclutarlo para la cantera zaragocista. Leo apenas estuvo dos años en las instalaciones de la carretera Valencia. En el verano de 2021, el joven hizo las maletas a Valdedebas para jugar en el Infantil B del Real Madrid.

Desde su aterrizaje en La Fábrica hace cinco años, Lemaitre ha ido quemando etapas hasta convertirse en uno de los centrales con más futuro de la cantera blanca. El zaragozano es un central especial y con unas cualidades físicas y técnicas muy poco comunes en el mundo del fútbol base. Cuenta con una excelente zurda, que le permite ser preciso en el pase, y una capacidad para romper líneas en conducción que impresiona a los amantes del fútbol. Su 1,94 metros de altura le permiten ser un gran ganador de duelos en su primer año como juvenil. Tal es la proyección del jugador que el Real Madrid lo ha blindado con una cláusula de 100 millones.

Leo empezó la temporada jugando en el Juvenil B, pero, sus grandes actuaciones le han servido para subir con el A, donde ya debutó la temporada pasada. Sin ir más lejos, el zaragozano debutó esta temporada en la UEFA Youth League en un choque contra el Manchester City en diciembre. Meses después, el Juvenil A del Real Madrid consiguió alzar este prestigioso título tras ganar al Brujas en la tanda de penaltis.

Leo Lemaitre en su debut en la Youth League. / Real Madrid

A pesar de no entrar en la convocatoria para la 'Final Four' que se disputó en Suiza, la página web del conjunto blanco le hace partidario del título. En aquella final contra el conjunto belga sí que había representación aragonesa en el conjunto blanco. Jorge Cestero, con pasado en La Unión y Real Zaragoza, y Diego Lacosta, del Santo Domingo de Juventud, contaron con minutos en la final.

Un "no" a España

De padre francés y de madre española, Leo decidió cambiar la selección española por la francesa. El zaragozano era una pieza indispensable en el combinado sub15 y sub16 de España con los que llegó a jugar ocho partidos entre ambos. Hace unos meses, Lemaitre decidió apostar por Francia. El zaragozano recibió la llamada de la selección gala sub17 este pasado mes de septiembre para disputar dos amistosos con vistas al europeo que se disputa este verano.

Aunque su futuro internacional parecía estar ligado a 'La Roja', el hispanofrancés ha apostado por jugar con Francia. Una noticia que ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El seleccionador francés hizo oficial hace unos días la lista de convocados para el Europeo Sub17 que se disputa en Estonia. El entrenador no ha dudado en convocar a Leo Lamaitre que se podría medir a España a lo largo del torneo. El zaragozano es el único jugador de la convocatoria que juega fuera de Francia.

Presencia de zaragozanos en la cantera del Real Madrid

Aragón tiene una alta presencia de jugadores que se han criado en el fútbol formativo aragonés e hicieron las maletas a la Ciudad Deportiva de Valdedebas. El Real Zaragoza levantó hace unos meses el veto a los ojeadores del Real Madrid que tenían prohibido entrar en las instalaciones de la carretera Valencia desde 2024. A pesar de esta prohibición que ya no es vigente, hay unos cuantos futbolistas que pusieron rumbo a La Fábrica en los últimos años.

Jorge Cestero, que ha debutado con el primer equipo blanco de la mano de Álvaro Arbeloa, comenzó a jugar en La Unión antes de poner rumbo al Real Zaragoza donde estuvo desde 2016 hasta 2019. El zaragozano llegó al Real Madrid en infantiles y ha ido quemando etapas hasta debutar con el primer equipo. Cestero comparte vestuario en el Real Madrid Castilla con Roberto Martín. El montisonense comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol en un equipo de Monzón para después poner rumbo a la cantera del Huesca. Martín llegó a Valdedebas en 2020 para jugar en el Cadete B.

Jorge Cestero, tras debutar con el Real Madrid, junto a Mbappé. / Servicio Especial

Diego Lacosta es otro de los zaragozanos en edad juvenil que juega en la cantera blanca. Al igual que Cestero, este jugador, criado en las categorías inferiores del Santo Domingo de Juventud, se proclamó campeón de la UEFA Youth League. Guillermo López, delantero del Juvenil C que se lesionó gravemente de la rodilla a finales de 2025, es otro de los aragoneses que hay en el Real Madrid. López pasó por el fútbol base del CD Huracán y Montecarlo antes de firmar por el Real Zaragoza en 2022. El de María de Huerva tan solo estuvo un año en la cantera zaragocista.

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Aparte de estos jugadores, la cantera blanca cuenta con una alta representación de jugadores nacidos en Aragón. Dani Manzano con pasado en el CD Valdefierro y Real Zaragoza y ahora en el Cadete B; Pablo Macía delantero del Infantil A que llegó a la cantera blanca en alevines tras pasar por Montecarlo y Real Zaragoza y Aarón Krall defensor del Infantil B y que paso por las categorías inferiores del Oliver, Amistad y Real Zaragoza. Uno de los últimos canteranos del conjunto zaragocista en poner rumbo a Valdedebas fue Fernando Gómez Muñoz, de lageneraciónn del 2012 que firmó por el Infantil A del equipo blanco.