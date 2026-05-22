El milagro del Real Zaragoza en Las Palmas tiene otra dificultad: récord histórico de victorias seguidas en casa

El Real Zaragoza que suma cuatro derrotas consecutivas y dos puntos de 24 posibles puede certificar su descenso en el estadio de Gran Canaria, donde un 21 de junio de hace 11 años estuvo a un paso, a siete minutos de subir, y la circunstancia no puede ser más adversa para el equipo zaragocista, ya que solo le vale ganar y se mide a un rival que enlaza seis victorias seguidas en su campo, el récord en este estadio para el conjunto amarillo.

La UD Las Palmas que dirige el exzaragocista Luis García, tiene el fortín en su feudo y busca en su último partido en casa amarrar el puesto más alto posible en el playoff porque se da por descontado en la isla que el Deportivo, que les saca 5 puntos en la clasificación, ganará al Valladolid y logrará la otra plaza directa tras la conquistada por el Racing. Ahora, ha ganado de manera consecutiva a Ceuta (4-0), Sporting (1-0), Granada ( (2-0), Huesca (2-1), Leganés (2-0) y Valladolid (2-1), ya que viene de dos partidos fuera de casa ahora, y no enlaza una racha tan positiva en su feudo desde la 63-64, hace más de sesenta años en el viejo Insular, donde llegó hasta nueve, teniendo en cuenta que el estadio de Gran Canaria fue inaugurado en 2003.

Noticias relacionadas

Así que Las Palmas, que suma 41 puntos de en su feudo en esta temporada, el quinto mejor local, llega en un gran momento delante de su gente y ante un Zaragoza que no sabe lo que es ganar desde el 29 de marzo, cuando se impuso al Racing en el Ibercaja Estadio, mientras que a domicilio no lo hace desde que ganó al Cádiz el 6 de ese mes en el estreno de Navarro. Las Palmas puede recuperar a Viti, tras un esguince de rodilla, y tiene seguras las bajas de Ale García, Loiodice y Barcia, todos con lesiones de varias semanas.