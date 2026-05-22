Las opciones de compra de Bazdar y Pau Sans expiran la próxima semana

El Real Zaragoza va a saber de forma inmediata las intenciones del Jagiellonia Bialystok y el KS Cracovia con Samed Bazdar y Pau Sans, ya que la opción de compra de sus respectivas cesiones no acaba el 30 de junio sino que lo hace la próxima semana, el 31 de mayo. De momento, ni uno ni otro club se han dirigido a la entidad zaragocista para hacerle saber el pago de esas opciones, de dos millones en el caso del delantero serbio por el 80% del pase y de un millón de euros en el del canterano por el mismo porcentaje de los derechos económicos.

No parece factible que en ambos casos se paguen esas cantidades y como mucho ambos clubs intentarían negociar esa opción y llegar a un acuerdo de traspaso. La Ekstraklasa acaba este fin de semana, con el Jagiellonia de Bazdar tercero y con opciones de entrar en la previa de la Champions recibiendo al Zaglebie este sábado y con el Cracovia de Pau Sans también jugando en casa ante el Korona Kielce y en una decimocuarta posición, con tres puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Lechia Gdansk y con el goalaverage particular empatado entre ambos y con ventaja del equipo de Pau en el general, por lo que está prácticamente salvado después de una segunda vuelta muy negativa para el equipo de la capital polaca.

El Jagiellonia, sobre todo si acaba jugando en Champions, tiene más poder económico, pero Bazdar no se ha terminado de asentar como titular en este club. Ha jugado en 14 partidos de la Ekstraklasa, pero solo en tres de inicio, con tres goles, más dos presencias en la eliminatoria de la Conference ante la Fiorentina, para un total de 16 choques y 534 minutos. No es titular desde el 21 de marzo ante el Wisla Plock. Está citado para el Mundial en EEUU, Canadá y México con la selección de Bosnia y eso puede aumentar su valor, pero si el Jagiellonia no ejecuta la opción o no llega a un acuerdo por un valor inferior a la misma su traspaso este verano es seguro y no seguirá en el Zaragoza, que pagó tres millones por su traspaso al Partizan.

Pau Sans ha jugado más que Bazdar, con 860 minutos en total, con 14 encuentros y 11 de ellos en la alineación de inicio, con una diana, pero las posibilidades económicas del Cracovia son muy escasas, mucho más en un hipotético y difícil descenso a la Segunda polaca. Al canterano se le ha emplazado desde el club polaco a la próxima semana para comunicar esa decisión y lo más probable es que regrese al Zaragoza. Por salario, podría ser factible que se quedara en la plantilla, pero lo normal es que también se le busque una salida, que es obligatoria en el caso de Bazdar.

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Liso, días claves

El otro cedido con opción de compra es Adrián Liso, con tres millones que tendría que desembolsar el Getafe por su compra. El club getafeño quiere quedarse al jugador, pero negociando la opción de compra, sobre todo en el porcentaje del pase (50%) y la próxima semana será clave. Si al final el Getafe no ejecuta la opción ni llega a un acuerdo, Liso regresará pero en ningún caso se quedará en Primera RFEF, con ofertas de Primera, de Inglaterra o de Italia (Genoa), por lo que sería traspasado o cedido con una opción de compra.