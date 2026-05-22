El recuerdo del Real Zaragoza de Luis García, entrenador de Las Palmas: "Conozco esa casa, son un sitio y un club increíbles"

Luis García, entrenador de Las Palmas, llegó al Real Zaragoza en 2011, para jugar en Primera tras salir del Espanyol, se marchó cedido a Tigres de México el curso siguiente y jugó en Segunda con el equipo zaragocista antes de irse al Kas Eupen belga, tras 62 partidos y ocho goles en el cuadro aragonés. Y este domingo puede condenar a su exequipo al descenso a Primera RFEF si el conjunto blanquillo no gana en el estadio de Gran Canaria a su equipo o, aunque lo haga, lo logra también el Cádiz contra el Leganés. "Personalmente conozco esa casa y es un club que merece el respeto de todo el mundo. Son un sitio y un club históricos e increíbles.Se juegan muchísimo y tratarán de ganar el partido porque todavía tienen opciones de conseguir el objetivo de salvar la categoría. Debemos tener los pies en el suelo y sacar nuestra mejor versión porque si no, no vamos a sacar el partido adelante”.

“Es difícil no estando allí analizar lo que sucede. Está claro que es una situación comprometida y complicada. En lo deportivo, todavía tienen opciones y se van a agarrar al máximo a ellas y tratarán de venir a ganar el partido. Lucharán hasta el final por su objetivo”, dijo el entrenador asturiano sobre el triste momento blanquillo. Y no duda de que el conjunto zaragocista tratará de agarrarse a las pocas posibilidades que le quedan de lograr la permanencia: “Será un partido muy difícil, que nadie espere un partido sencillo. El Zaragoza se juega absolutamente todo. Tenemos que tener mucho respeto por la competición y el rival", aseveró.

Luis García explicó que con los actuales 69 puntos ni siquiera tienen confirmada su presencia en el playoff, por lo que deberán seguir sumando en las dos jornadas finales, ya que el ascenso directo lo tienen casi imposible, a 5 puntos del segundo, el Deportivo. Por ello, asegura que tendrán que ofrecer "la mejor versión" ante el Zaragoza, colista de la competición. "Ni teléfonos, ni un resultado, ni nada... sólo pensamos en el Zaragoza; sin lo nuestro, no vale nada", subrayó cuando se le ha preguntado si es partidario de ir conociendo los resultados del resto de equipos implicados en la pelea por el ascenso directo y la promoción, con la posibilidad de que el Deportivo de La Coruña, su rival en la última jornada en el estadio de Riazor, ascienda a Primera División en caso de ganar en Valladolid.

"No tengo más mirada que Zaragoza. Tengo Zaragoza, Zaragoza, y si me queda un poquito más… Zaragoza. Con los puntos que tenemos ahora te puedes quedar fuera del playoff. Es tan exigente la categoría este año que con estos puntos no nos da para la promoción. Solo podemos centrarnos en Zaragoza. Tenemos que estar concentrados y conectar con la afición para que nos empuje. Ni ganando aseguramos el play-off. La mentalidad no puede ir más allá”, aseveró el entrenador de Las Palmas.

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