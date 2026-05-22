La revolución en la Ciudad Deportiva será de nombres... y de funcionamiento: estas son las claves del cambio

No solo en los nombres, que en eso es indiscutible, con la llegada de Javier Garcés, hasta ahora técnico del División de Honor Juvenil, como máximo responsable de la cantera, de la Ciudad Deportiva, por al menos los dos próximos dos años, y con el exzaragocista Javi Ros como su mano derecha, sustituyendo al tándem que han formado en la última década Ramón Lozano y Ángel Espinosa y con nuevos entrenadores, empezando por Diego Serrano para el filial, pero con varias incorporaciones más, con Goran Drulic como una de ellas... También habrá cambios en el Real Zaragoza en la manera de funcionar en el organigrama de la cantera y en el reparto de competencias y hasta en el trabajo de los entrenamientos de los futbolistas.

La función de David Navarro

También va a haber relevo en el jefe de metodología, puesto que deja vacante José Luis Arjol y en el que la idea ahora mismo es que se integre David Navarro, actual entrenador del primer equipo, aunque está todavía por cerrarse ese desempeño. El cargo que tenía hasta ahora, desde noviembre hasta el 28 de febrero, cuando tomó las riendas del Zaragoza, el de coordinador deportivo del Área de Fútbol, apunta a que no va a seguir existiendo.

Mientras, está previsto que haya un jefe de captación y que a su cargo tenga a cinco responsables, repartidos en benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles para tener todo el fútbol formativo aragonés controlado. Además, en los entrenamientos de las categorías inferiores la intención es que se va a realizar una sesión específica a la semana por posiciones, con un profesional que no sea el propio entrenador de ese equipo.

El Zaragoza tiene la intención de recuperar al máximo posible el talento que se ha marchado de la Ciudad Deportiva en estos años y sobre todo la intención es sacar más partido a todas las herramientas tecnológicas que posee la entidad y que no han sido utilizadas para tener una base de jugadores lo más exhaustiva posible. Es verdad que a la Ciudad Deportiva, en instalaciones y en formato tecnológico le queda mucho por avanzar y el plan que presentó el club en enero de 2027 (‘Real Zaragoza 2027: Construyendo el Futuro’) había un apartado muy determinado para potenciar la cantera, pero eso ha quedado a años luz de hacerse, como el resto de puntos que tenía ese guion que Fernando López presentó como la herramienta para modernizar el Zaragoza.

Lalo y Fran Gracia, su secretario técnico, van a tener en sus funciones también además del primer equipo la elaboración de la plantilla del Deportivo Aragón, que tras su descenso a Tercera RFEF afronta una nueva realidad en busca del ascenso y el retorno a Segunda. El resto de las categorías inferiores estarán bajo responsabilidad de Javier Garcés, que va a firmar un contrato, que será anunciado en breve, por al menos dos años.

Noticias relacionadas

Hace semanas que el veto a algunos clubs, como el Betis, el Barcelona y el Real Madrid, además de a la agencia Bahía Internacional, una de las medidas que promovió Lozano para evitar la fuga de talento, dejó de estar vigente y también están condenados a desaparecer los contratos que desde 2023 tenían que firmar las familias de los canteranos en el que se les penalizaba por su salida a otro club desde esa fecha y en función de los años que llevaban en el Zaragoza, una medida que no ha frenado ese éxodo de jugadores porque ese contrato no es un arma jurídica demasiado valiosa. El club quiere reducir esas marchas de sus canteranos más valiosos con un buen proyecto de cantera y empezando por mejorar el trabajo realizado al margen del, claro está, vital lavado de cara de las instalaciones.