Guti, Keidi Bare, Aguirregabiria y Radovanovic, pese a tener "una pequeña lesión", completan el entrenamiento del Real Zaragoza

El Real Zaragoza se ejercitó por penúltima vez antes de viajar a Gran Canaria para jugar frente a Las Palmas y lo hizo con cuatro novedades con respecto al pasado miércoles, ya que volvieron Raúl Guti, Keidi Bare, Aguirregabiria y Radovanovic.Estos cuatro futbolistas ya hicieron el entrenamiuento del jueves, pero solo parte, con el grupo, y siguen entre algodones para el partido del domingo. El albanés va a estar seguro para jugar y Rado es posible, mientras que Aguirregabiria lo tiene más complicado y Guti mantiene molestias, pero podría viajar.

Ya lo anunció minutos antes de comenzar la sesión David Navarro en rueda de prensa, que los cuatro futbolistas "tienen buena sensación", aunque sí que reconoció que "a 'Rado' le ha salido una pequeña lesión, pero él cree que va a poder". Del filial se ejercitaron Lucas Terrer, Tobajas, Barrachina, Calavia y Obón.

Guti se resintió de la rodilla lesionada en las últimas semanas, Aguirregabiria está en la recta final de su esguince de rodilla, Keidi Bare sufrió un esguince en la clavícula contra el Sporting y está la pequeña lesión de Radovanovic. De todos ellos, el que tiene más factible llegar sin problemas al encuentro contra Las Palmas es Keidi Bare, mientras que el resto se han probado y mañana se verá si las sensaciones son buenas o no.

A falta de ver si alguno de los cuatro jugadores causa finalmente baja, no estarán seguro por diferentes lesiones Valery, Tachi, Soberón, El Yamiq, Insua, Rober y Francho, además de Andrada por sanción.

El club dará la lista de convocados mañana a las 17.30 horas y a las 19.20 volará a Las Palmas desde el aeropuerto de Zaragoza para el partido del sábado. El regreso será el lunes.

Además, en la rueda de prensa, David Navarro habló sobre las causas de la enésima plaga de lesiones del Real Zaragoza, pero no encontró una razón única y sí un cúmulo: "Si hubiera una explicación, creo que la habríamos encontrado. Han pasado diferentes cuerpos técnicos y un nuevo servicio médico. Se han levantado los campos, se han cambiado... No sé decir una causa, yo creo que no hay una en concreto".

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"Creo que es una cuestión de una suma de factores. Hay que ver si son traumáticas, si son musculares, si son por la exigencia o la calidad física, que igual que la calidad individual futbolística, la calidad física que trae el jugador de serie", explicó. De todos modos, pidió "darle una vuelta" al terminar la temporada porque "no es de este año, viene de atrás".