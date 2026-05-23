La carrera universitaria que estudia Carlos Vicente, futbolista aragonés en Inglaterra: casi 50.000 euros de sueldo y más de un 12 de nota de corte

Pocos son los casos de éxito de futbolistas profesionales que han compaginado su vida deportiva con los estudios universitarios. Las horas fuera de casa, el gran número de viajes o los horarios de entrenamientos y partidos hacen que muchos jugadores dejen sus estudios académicos para cuando ya estén retirados. Aunque algunos optan por apuntarse a cursos sobre temas financieros para gestionar el dinero que ganan, esto no es comparable con estudiar una carrera a la par que estás en el fútbol de élite.

Hace unas semanas, Iván Azón comentó en un vídeo cómo se puede compaginar la carrera de Ingeniería de Tecnologías Industriales en la Universidad de Zaragoza con la vida de futbolista. Cabe recordar que el exjugador del Real Zaragoza consiguió ascender a la Premier League con el Ipswich Town. Azón no era el único aragonés en esa competición. Carlos Vicente llegó a la Championship en enero tras un traspaso de siete millones. El zaragozano ha comentado en el pódcast de YouTube 'La Otra Grada' que se encuentra a punto de finalizar sus estudios universitarios.

Compaginar su carrera deportiva con los estudios

"Entré a la universidad en 2017 porque me dieron una beca. Por aquel entonces estaba en el filial del Real Zaragoza y los tres primeros años los pasé como un estudiante más. Luego me fui a Ferrol y venía solo para los exámenes y, a partir de ahí, mi crecimiento fue muy rápido y pude venir mucho menos", ha comentado el zaragozano en el pódcast de YouTube 'La Otra Grada'.

Carlos Vicente está a un paso de finalizar la doble carrera en derecho y dirección de empresas: "El otro día entregué el TFG de derecho y solo me quedaría el de ADE, no me quedan más exámenes. A mí siempre me ha gustado mucho el mundo empresarial. Cuando hice la EABU, conseguí sacar una buena nota en su momento. Entonces me pregunté si hacía solo ADE o me daba para algo más", explica en la entrevista.

Carlos Vicente celebra un gol con el Alavés. / EP

"En un futuro, cuando acabe mi carrera como futbolista, me gustaría compaginar mis conocimientos universitarios con el mundo del fútbol. Ha habido momentos duros. Sobre todo, porque mi camino ha sido de escalar desde muy abajo, pero es lo que más me enorgullece", ha argumentado Vicente sobre cómo ha sido compaginar los estudios con el fútbol durante estos años.

Más de un 12 de nota de corte

La carrera de Derecho y ADE es una de las más exigentes de la rama de letras que se puede cursar en las universidades de España. Este grado universitario, que en la capital aragonesa se puede realizar en dos centros, uno en la Universidad de Zaragoza y otro en la San Jorge en Villanueva de Gállego, mantiene desde hace tiempo notas de acceso especialmente elevadas y competitivas para los estudiantes.

La actual se sitúa en un 12,377 sobre 14, el máximo desde hace años. En otros cursos académicos, como en 2022/23, los estudiantes que querían entrar en esta carrera debían sacar un 12 en selectividad. Se trata además de uno de los estudios con mejores salidas laborales en España. Con una duración de cinco años, siempre y cuando se aprueben todas las asignaturas a la primera, los estudiantes finalizan sus estudios con dos grados (ADE y derecho).

Carlos Vicente controla un balón en el partido amistoso del Zaragoza ante el Tuledano en 2018. / ÁNGEL DE CASTRO

Un salario alto

Según distintos portales de empleo y estudios salariales del sector, un graduado en DADE puede comenzar cobrando entre 20.000 y 30.000 euros brutos anuales una vez finalizada la carrera. Conforme se va cogiendo más experiencia, el salario puede aumentar hasta los 45.000 euros si se entra en consultoría, finanzas o puestos técnicos de negocio. En puestos con mayor cargo de responsabilidad y exigencias, como puede ser la banca de inversión o la dirección de una empresa, la remuneración puede ascender a los 100.000 euros anuales o más.

Esta carrera tiene mucha empleabilidad y demanda porque combina el perfil jurídico con el empresarial. Las empresas también valoran otros factores como el nivel de inglés, las prácticas realizadas en empresa, la especialización en una materia realizando un máster o la red de contactos que uno pueda tener. Un contraste llamativo con el mundo del fútbol profesional, donde los salarios se disparan hasta cifras inalcanzables para la mayoría de humanos.

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Sin ir más lejos, en la Championship, categoría en la que juega Carlos Vicente, dependiendo de la trayectoria, algunos jugadores pueden cobrar más de un millón de euros anuales. Mientras se encuentra de vacaciones tras haber empezado la temporada en el Alavés, el extremo zaragozano ha finalizado los exámanes y también ha entregado el TFG de derecho. El último reto académico que le queda a Vicente es entregar el TFG de ADE.