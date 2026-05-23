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Cuatro efectivos más para David Navarro para la final del Real Zaragoza en Las Palmas

Keidi Bare, Radovanovic, que apuntan a ser hasta titulares este domingo, Guti y Aguirregabiria están disponibles tras completar otro entrenamiento y Bakis es baja de última hora

VÍDEO | Último entrenamiento del Real Zaragoza antes de viajar a Las Palmas

VÍDEO | Último entrenamiento del Real Zaragoza antes de viajar a Las Palmas

Jaime Galindo

Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza ha completado en la Ciudad Deportiva el último entrenamiento antes de viajar esta tarde a Las Palmas para jugar mañana domingo (18.30 horas) el partido que puede marcar su descenso a Primera RFEF y Aguirregabiria, Guti, Keidi Bare y Radovanovic estarán en la lista de expedicionarios tras completar la sesión ayer viernes y hacerlo este sábado tras superar sus respectivas molestias.

El albanés, con un leve esguince de clavícula, y el serbio, con molestias y una pequeña lesión en el isquio, están dispuestos a forzar y a ser titulares, mientras que Martín Aguirregabiria, muy justo tras su esguince de rodilla sufrido hace dos semanas, y Guti, que tiene molestias en esa articulación, en la derecha, donde se lesionó en enero, viajan, pero es más difícil que jueguen, mucho más. Pomares, tras cumplir sanción ante el Sporting, es la otra novedad.

El equipo zaragocista tiene una amplia nómina de bajas para el choque, con Francho, Insua, El Yamiq, Rober González, Tachi, Valery, Soberón, Paulino, este sin ficha desde enero, lesionados, además del sancionado Andrada, mientras que Bakis, que apenas cuenta para Navarro, tiene unas ligeras molestias en el aductor y no viajará en la expedición zaragocista para este penúltimo partido de la temporada, el que puede implicar su descenso a la tercera categoría del fútbol español.

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En el entrenamiento de este sábado han seguido con el primer equipo los metas del filial Obón y Calavia y los jugadores del Deportivo Aragón Terrer, Barrachina y Tobajas, todos ellos viajan también a Las Palmas en un partido con sabor a final para un equipo que suma ocho partidos sin ganar y dos puntos de 24 para apurar sus últimas y escasas opciones de salvación.

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