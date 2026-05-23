La historia devuelve el balón a Ibai Gómez: la oportunidad de resarcir al Real Zaragoza trece años después

El desembarco de Ibai Gómez en el Real Zaragoza, ya pactado y sellado por una temporada más otra opcional en caso de ascenso, que habría llegado en el escenario también de una permanencia en Segunda que el equipo está a punto de no poder lograr, ya que en Las Palmas se puede certificar su paso a Primera RFEF y de hecho todo apunta a que será así, puede dar la oportunidad al bilbaíno, ahora entrenador y antes jugador, de devolver al sitio al equipo que un gol suyo con la camiseta del Athletic le condenó a perder.

Y es que en el descenso de 2013, un tanto de Ibai Gómez en el descuento en La Romareda, un 19 de mayo, y en la jornada 36, supuso el descenso virtual del Real Zaragoza, que se había recuperado con victorias ante el Rayo Vallecano y el Mallorca y un empate en el feudo del Levante de una racha de quince jornadas sin ganar tras llegar al parón navideño rozando plazas europeas.

El equipo de Manolo Jiménez se había levantado y estaba empatado con el descenso para recibir al Athletic de Marcelo Bielsa tras siete puntos de nueve posibles y con la idea de dar un paso definitivo hacia la salvación. Se adelantó con un gol de Postiga al cuarto de hora, dominando al Athletic en el que fue titular Ander Herrera, pero en el tramo final del choque llegó el drama.

Empató en el 80 para el Athletic de Bilbao Fernando Llorente y en el 92 llegó la derrota con el gol de Ibai Gómez, que había salido tras el descanso coronaría un jugadón de De Marcos desde la derecha haciendo equilibrios sobre la línea de cal. Su buen desmarque en el primer palo también tuvo mucho que ver para que el gol se hiciera realidad con un remate que se hizo imparable para el meta Roberto y que fue un puñal en el corazón para el conjunto zaragocista y para La Romareda, ya que esa jornada también ganaron rivales directos, lo que devolvió al Zaragoza a plazas de descenso.

El equipo blanquillo fue al Villamarín a la semana siguiente muy tocado anímicamente y cayó ante el Betis por 4-0 en un partido donde apenas compitió y el descenso matemático y como colista se dio ante el Atlético de Madrid por 1-3 en la última jornada para dar con sus huesos con una categoría de plata que le ha acompañado desde entonces, trece años y que ahora está a punto de dejar por la de bronce, aunque Ibai tiene la oportunidad de cerrar el círculo que se abrió con su gol hace ahora trece años.

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Ibai Gómez tuvo una prolífica carrera como futbolista, desempeñándose como un mediapunta o extremo con clase y buen pie. Despuntó en el Athletic de Bilbao y en el Alavés, donde vivió el grueso de su carrera deportiva, siempre en Primera. Después tuvo una experiencia en Irán y disputó tan solo siete partidos con el Deportivo en Primera RFEF. Anunció en noviembre del 2022 su retirada. Como entrenador, ha dirigido al Santutxu juvenil, a la República Dominicana en los Juegos de París 2024, al Arenas de Getxo de Segunda RFEF y al Andorra en Segunda en las 15 jornadas iniciales de esta temporada. Ahora asume el reto del Zaragoza, en una anuncio que será oficial la próxima semana o al acabar la temporada tras el choque ante el Málaga.