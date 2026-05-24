David Navarro, entre lágrimas: "Esta herida no se va a cerrar nunca. Me duele por toda la gente que pensaba que lo íbamos a conseguir"

Totalmente roto, hundido, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado tuvo David Navarro que tratar de encontrar unas palabras imposibles para expresar el dolor propio de un zaragocista que no ha podido salvar a su equipo.

"Estoy como cualquier zaragocista, porque no hemos podido sacarlo adelante. Hemos hecho todo lo que creíamos que había que hacer y no ha sido suficiente", comenzó antes de decir que "esta herida no se va a cerrar nunca". "A los que nos ha tocado vivir con esto nunca te podrás acostumbrar a este día ni a esta temporada, pero el dolor siempre estará ahí, sean jugadores, cuerpo técnico o dirigentes", agregó.

Pero el momento en el que más sufrió para articular palabra fue al ser preguntado sobre de qué se acordaba ahora tras descender: "De los primeros días que fui a La Romareda. Soñabas primero con ser jugador, luego entrenador y me ha tocado vivir esto, pero no me duele por mí. He vivido situaciones duras y el fútbol te vuelve a traer alegrías, pero me duele por toda la gente que pensaba que lo íbamos a conseguir. La gente que ha viajado, la que no ha podido, sobre todo es por ellos, por toda la afición y la gente. Como entrenador sientes esa responsabilidad y es lo que más pesa", dijo.

Lo que no hizo David Navarro fue depurar responsabilidades ("no soy la persona que deba juzgar a nadie") porque consideró que no es el momento, igual que tampoco profundizó en el análisis de qué ha fallado. Habló de que "el club es una roca fuerte, pero hay gotitas que van erosionando, hay muchas pequeñas cosas, están habladas y se está tratando de poner solución. Y se les pondrá solución", explicó, sin detallar. Ahora bien, no ocultó que "el problema es que no se va a construir de cero y sí desde fuera del fútbol profesional con el riesgo que conlleva, que no es fácil, porque solo con el nombre no es posible".

No hace falta, según el técnico, "romper con nada porque ya está roto, hemos descendido", pero envió un mensaje optimista: "Hay que volver a construir, hay gente responsable para ello y yo soy solo un empleado más de la casa que ha intentado ayudar y no lo hemos conseguido. Todo lo que hemos ido detectando está hablado con las personas que tienen que saberlo y esas cosas se tienen que solucionar de puertas hacia dentro", recalcó, pero incidiendo en que "tenemos que mirar atrás para no repetir los mismos errores"

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"Claro que volverá. Aunque esté en Primera RFEF el Real Zaragoza no se ha ido, siempre va a ser el Real Zaragoza. Tenemos que pensar en lo que hizo grande al club, qué nos hizo ser el séptimo club más laureado de España y recuperar esa forma de trabajar", concluyó.