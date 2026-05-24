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Javi Paredes, excapitán del Real Zaragoza, analiza el 'lado bueno' de descender a 1ª RFEF: "Se acostumbrarán a ganar"

El jugador, capitán del equipo desde 2011 y 2014 y ya retirado desde 2017, opina que el descenso podría aumentar el número de abonados y propiciar una mentalidad ganadora

Javi Paredes, más conocido como el 'jabalí' Paredes, durante un entrenamiento en su etapa con el Real Zaragoza

Javi Paredes, más conocido como el 'jabalí' Paredes, durante un entrenamiento en su etapa con el Real Zaragoza / El Periódico de Aragón

Martín Vital

Zaragoza

Hoy es el 'Día D' para el zaragocismo. Pasadas las 20.00 horas, se sabrá si en Gran Canaria ha tenido lugar un funeral oficial o si una victoria del Real Zaragoza frente a uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta en su estadio les mantiene una semana más con vida. Algunos ya se ponen en el supuesto de cómo lo va a pasar el club blanquillo fuera del fútbol profesional, y es que no es para menos tener ya esa mentalidad, ya que un triunfo del Cádiz ante el Leganés certificaría la caída al infierno de Primera RFEF.

Javier Paredes es uno que trata de ver lo positivo que tiene este delicado asunto. Formado en la cantera del Real Oviedo y con experiencia en el Getafe, Albacete o incluso en el CD Ebro (donde se retiró en 2017), fue un jugador importante para el Real Zaragoza entre los años 2007 y 2014, llegando a ser uno de los capitanes del equipo tanto en Primera como en Segunda División.

El defensor lanzó una afirmación más que atrevida en el podcast 'Ten cabeza', donde analizó el deterioro del club a lo largo de los años, cómo la actitud juega una mala pasada a los jugadores y la importancia de disputar la Primera RFEF con la cabeza alta y con mentalidad positiva. "Estoy seguro de que si el Zaragoza baja habrá más abonados que este año, es el efecto que se produce. Y a partir de ahí es importante que nos volvamos a acostumbrar a ganar", explica el exdefensor.

Destaca la importancia de esa racha o energía, pese a ir cosechando triunfos en una categoría a la que probablemente no debería pertenecer esta entidad por su historia, pero que podría acabar sucediendo. "Aunque sea en Primera RFEF tú ganas y vas con esas", recalca.

Un buen proyecto

Construir un club casi desde cero, ese es otro de los objetivos que marca el 'jabalí' Paredes. "Ha venido Lalo, teníamos antes una dirección deportiva que puede ser mejor o peor, pero que no tenía ningún tipo de sentimiento aragonés. A él le han dado un proyecto de varias temporadas y quieren cumplir", detalla el exfutbolista.

Pese al varapalo económico que supone este descenso, confía en la estabilidad del club. "Va a tener un buen presupuesto, importante (para la categoría), y en teoría va a hacer un buen equipo", comenta y vuelve a insistir en la psicología en los futbolistas, más en un grupo. "Iremos a los partidos con la mentalidad de 'Vamos a ganar', si pierdes es lo raro. Yo creo que todo eso puede ayudar", reafirma con seguridad.

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Esta tarde se conocerá si el Real Zaragoza bajará un escalón más en la pirámide del fútbol español. Tan solo una victoria del Cádiz basta para ello, por mucho que los de David Navarro asalten a Las Palmas, que ocupan puestos de 'playoff'. Será a partir de entonces cuando estos pensamientos, más que una posibilidad, sean una realidad instaurada para la próxima temporada del club zaragozano.

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