Keidi Bare, jugador del Real Zaragoza: "No es casualidad que el club esté así"

De nuevo ha sido Keidi Bare el que ha salido a hablar una vez se ha confirmado el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF. Y esta vez el albanés no se ha mordido la lengua y ha apuntado hacia arriba, descargando a los jugadores de responsabilidad. "No es casualidad que el club esté así, con 14 años seguidos en Segunda. Todo el mundo le debe dar una vuelta. Serán días duros ahora, no hay marcha atrás", apuntó el capitán zaragocista.

El jugador, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, pidió disculpas a la afición y a toda la ciudad y aseguró que "lo hemos intentado hasta el final, pero a veces las cosas no salen. Ha ido todo el año mal". "Casi toda la plantilla ha sufrido mucho, me duele. Somos los protagonistas. al final pasa lo que ha pasado", valoró.

Por último Keidi Bare afirmó que el Real Zaragoza "no se merece esto. Los jugadores soñamos en jugar en clubs grandes como este con una afición que le apoya donde va. Tarde o temprano estará donde se merece"