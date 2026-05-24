Marcos Cuenca, adiós con el corazón: Las puntuaciones del Las Palmas-Real Zaragoza

EL MEJOR

Cuenca

Zaragocista |7| El mejor. Orgullo, nobleza y honor en la despedida.

Adrián | 7 |

Inspirado. Sus paradas evitaron la derrota, especialmente una a Jesé.

Juan Sebastián | 4 |

Apocado. Pocas noticias del lateral, que se limitó a cumplir sin arriesgar.

Radovanovic | 6 |

Sólido. Buen partido del central, que estuvo sobrio y expeditivo.

Saidu | 4|

Acelerado. No estuvo mal como central, pero le pierden los nervios.

Larios | 2 |

Lamentable. Horroroso. De nuevo retratado en el gol. Un desastre.

Keidi Bare | 4 |

Confundido. Empeñado en hacer cosas que no tocan y que no sabe hacer.

Moya | 3 |

Invisible. Pasó por el partido de puntillas y sin hacer ruido. Para variar.

Cumic | 4 |

Tímido. No se atrevió a encarar y abusó del balón atrás. Escaso.

Kodro | 4 |

Lejano. Problemas de colocación y de ubicación en el remate. Flojo.

Dani Gómez | 3 |

Protestón. Ni una ocasión, malos controles y muchas protestas. Como siempre.

Pinilla. Honesto |5| .

Guti. Inservible. |4|

Terrer. Digno. |4|

Agada. Voluntrioso. |5|

Aguirregabiria. Recurso |-|