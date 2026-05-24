Marcos Cuenca, adiós con el corazón: Las puntuaciones del Las Palmas-Real Zaragoza
Adrián, Radovanovic y Pinilla, entre lo más digno en la despedida del equipo aragonés del fútbol profesional
Santiago Valero
EL MEJOR
Cuenca
Zaragocista |7| El mejor. Orgullo, nobleza y honor en la despedida.
Adrián | 7 |
Inspirado. Sus paradas evitaron la derrota, especialmente una a Jesé.
Juan Sebastián | 4 |
Apocado. Pocas noticias del lateral, que se limitó a cumplir sin arriesgar.
Radovanovic | 6 |
Sólido. Buen partido del central, que estuvo sobrio y expeditivo.
Saidu | 4|
Acelerado. No estuvo mal como central, pero le pierden los nervios.
Larios | 2 |
Lamentable. Horroroso. De nuevo retratado en el gol. Un desastre.
Keidi Bare | 4 |
Confundido. Empeñado en hacer cosas que no tocan y que no sabe hacer.
Moya | 3 |
Invisible. Pasó por el partido de puntillas y sin hacer ruido. Para variar.
Cumic | 4 |
Tímido. No se atrevió a encarar y abusó del balón atrás. Escaso.
Kodro | 4 |
Lejano. Problemas de colocación y de ubicación en el remate. Flojo.
Dani Gómez | 3 |
Protestón. Ni una ocasión, malos controles y muchas protestas. Como siempre.
Pinilla. Honesto |5| .
Guti. Inservible. |4|
Terrer. Digno. |4|
Agada. Voluntrioso. |5|
Aguirregabiria. Recurso |-|
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