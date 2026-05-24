La previa del UD Las Palmas-Real Zaragoza. Un Zaragoza agonizante y muy tocado ante el milagro de frenar a un rival lanzado

La situación del Real Zaragoza ya es dramática de por sí viendo la clasificación, pero es que además el gigantesco y milagroso regate que requiere huir del descenso se da en un escenario más que complicado para el equipo de David Navarro, que suma ocho jornadas sin ganar, que es colista por méritos propios tras un balance de dos puntos de 24 y que está roto entre las lesiones, algunas más dolorosas que otras, y jugadores entre algodones o tocados, para medirse a una UD Las Palmas que suma seis victorias seguidas en casa, una racha que no vivía desde hace más de sesenta años, en el viejo Insular y que no conocía hasta ahora en el Estadio de Gran Canaria, que se juega apurar sus posibilidades de ascenso y que además viene de un tremendo golpe anímico tras asaltar el feudo del Almería.

El contexto no puede ser peor para este Zaragoza incapaz de ganar a nadie en los últimos tiempos en una cita que además estará marcada por el fuerte calor, lo que tampoco viene nada bien a esta plantilla tan frágil en el aspecto físico. Todo está en contra de un equipo roto y que llega a uno de los peores sitios para intentar revivir.

Con Keidi y Cumic, posible novedad

No cuenta Navarro para el duelo con los lesionados Francho, operado esta semana tras muchos meses de arriesgar su rodilla, Soberón, Rober, Insua, El Yamiq, Tachi o Valery, además del sancionado Andrada, mientras que Aguirregabiria y Guti se subieron al avión y llegan muy justos. Demasiado. Keidi Bare ha estado entre algodones por un leve esguince de clavícula, aunque todo apunta a que estará, como Radovanovic, con una pequeña lesión isquiotibial, pero decidido a estar presente, lo que no se sabe si es mejor o peor. Además, recupera a Pomares, que tampoco una gran noticia.

4-4-2, con Kodro y Dani

Va a tener que hacer casi un encaje de bolillos el entrenador en el once, teniendo en cuenta el peligro de las fichas del B, que no pueden ser más de cuatro, una dificultad añadida. Keidi y Toni Moya apuntan a repetir en la sala de máquinas y si el albanés no puede jugar lo hará Terrer, mientras que en las alas Cuenca seguirá en el once y Cumic se perfila como novedad en la izquierda. Atrás, la apuesta si Rado levanta el pulgar sería con el serbio y Saidu, dados los últimos fallos de Álex Gomes, mientras que en punta de lanza es seguro Dani Gómez, junto a Kodro.

En el enemigo, Luis García podrá contar con Marvin Park y Álex Suárez tras las molestias que arrastraban y tiene las bajas de Jeremía Recoba, Viti, Barcia, Loioidice, Sandro Ramírez y Ale García. Apunta a repetir el equipo que ganó en Almería, aunque es posible que entre Pejiño en un ala o hasta Herzog en el eje. El enemigo trabaja bien la presión y las transiciones a la contra encaja pocos goles y tiene mucha calidad en ataque, con Jesé renacido y Viera al borde de su enésima despedida, un rival en el que Clemente es fijo de lateral, con un rendimiento espectacular. Es un enemigo que lucha por el ascenso, de rompe y rasga para cualquier equipo de esta Segunda, mucho más para este Zaragoza tan tocado y que busca agotar sus esperanzas de su salvación con una victoria que sabría a milagro.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Pedrola; y Jesé.

Real Zaragoza: Adrián; Juan Sebastián, Radovanovic, Saidu, Larios; Toni Moya, Keidi Bare, Cuenca, Cumic; Kodro y Dani Gómez.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz).

Campo: Estadio de Gran Canaria.

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Hora: 18.30