Raúl Guti, jugador del Real Zaragoza, tras el descenso: "Ojalá sea un antes y un después para el club, si juegas con fuego te acabas quemando""

Muy dolido y casi sin poder hablar se puso Raúl Guti, que no jugará el último partido tras ver su quinta amarilla, a los micrófonos de Aragón TV en una comparecencia en la que afirmó que lo sucedido, el descenso a Primera RFEF, se ha producido por "un cúmulo de cosas durante todo el año", aunque, sin embargo, "nunca me hubiera imaginado algo así".

"La primera responsabilidad es nuestra, no hemos estado a la altura del escudo y nos vamos con ese mal sabor de boca. Pero sí que es cierto que ojalá sea también un antes y un después para el club, porque al final son muchos años en esta categoría y, al final, cuando juegas con fuego te acabas quemando, como este año", subrayó el centrocampista.

Volvió a incidir Guti en los problemas sobre el campo. "No hemos dado la talla en los momentos clave, porque yo creo que este año la salvación ha estado muy barata y nos lo han puesto muy fácil y no hemos sido capaces de afrontarlo de la mejor manera posible y de sacar esto adelante, que era fundamental para nosotros", comentó.

La propiedad

El zaragocista, preguntado por el papel de la propiedad, dijo que "cada uno en su parcela intenta hacer el mejor trabajo posible, pero es verdad que tampoco ayuda todo lo demás. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. El club lleva muchos años en Segunda y estos últimos años, sobre todo, sufriendo bastante y creo que es algo que hay que mejorar porque esta ciudad merece estar lo más arriba posible".

Sobre su futuro no se pronunció Guti, que acabó sacando la cara por sus compañeros. "Hemos luchado mucho y hemos sufrido muchísimo. Nadie se lo imagina.De puertas hacia fuera, todo el mundo puede pensar lo que quiera. Al final, yo por mucho que hable, yo sé que van a llover críticas de todo tipo. Sé que haga lo que haga, lo voy a hacer mal. Pero por lo menos voy a decir lo que pienso, y al final, lo que pienso es que mis compañeros han dado la talla en todo momento, porque hay un grupo humano espectacular, de eso no puede dudar nadie", acabó el zaragocista.