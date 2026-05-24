Las reacciones al descenso del Real Zaragoza: los políticos cumplen con su papel y Borja Iglesias emociona

Como no podía ser de otra manera, nada más confirmarse el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF, la cascada de reacciones no se ha hecho esperar. Los políticos, los primeros. "En la vida puedes caer, pero lo fundamental es saber levantarse. Volveremos a ser grandes, porque el zaragocismo siempre es grande", escribió Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, que poco después añadió lo siguiente: "El doble descenso del Huesca y el Zaragoza es un golpe muy duro para nuestro deporte aragonés. Ojalá en un año estemos celebrando el ascenso de los equipos de nuestras dos principales ciudades y muy pronto soñemos con ver a ambos compitiendo en Primera, donde sus aficionados se merecen estar".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, dijo que "hoy es un día duro para Zaragoza y para todos los zaragocistas. Pero esta ciudad y este club han demostrado siempre que saben levantarse. Volveremos". Ese último mensaje, el de "volveremos" fue compartido también por la socialista Pilar Alegría, que añadió un "que nadie lo dude". Además, la líder del PSOE en Aragón también se acordó del Huesca: "Mucho ánimo, oscenses. Dentro de un año estaremos celebrando el ascenso".

Con mucho más sentimiento escribió Borja Iglesias sobre la salida del Real Zaragoza del fútbol profesional. "Hoy es un día duro y desde la distancia os mando toda mi fuerza y apoyo. Sé que no es donde merecéis estar. Estoy seguro que ni donde estabais tampoco era vuestro lugar. Mañana empezará una nueva etapa en la que el objetivo será volver a donde merecéis y habrá un escalón añadido, pero estoy seguro que tarde o temprano, volveréis al lugar que os corresponde. Os quiero zaragocistas, te quiero Real Zaragoza. El Borja que existe hoy sería inimaginable si no nos hubiésemos cruzado", publicó el ahora delantero del Celta en su Instagram.

Jordi Ferrón, exjugador del equipo blanquillo a comienzos de siglo, se mostró muy furioso: "Después de la incredulidad y de la esperanza del milagro, de creer hasta el final llega el enfado. Es vergonzoso que el Real Zaragoza descienda a Pruimera RFEF tras 78 temporadas. Vergüenza para los responsables, esto también quedará para la historia".