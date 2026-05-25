El descenso del Real Zaragoza conmociona a sus exjugadores: "Ojalá este golpe sea una gran lección para el club"

La salida del Real Zaragoza del fútbol profesional ha supuesto un duro varapalo para una de las masas sociales más grandes del deporte español y la noticia de la caída de un histórico a la categoría de bronce no ha dejado a nadie indiferente. Tras hacerse oficial este domingo, las reacciones no tardaron en llegar desde el mundo de la política, la prensa y, en especial, por parte algunas voces del deporte con pasado blanquillo.

Muchos exjugadores del club aragonés, tanto en activo como ya retirados, se han pronunciado en las últimas horas desde el partido del equipo en Las Palmas de Gran Canaria en señal de apoyo al Zaragoza y con palabras de ánimo hacia la afición. Entre ellos, el canterano y delantero Iván Azón, ahora en el Ipswich, publicó una historia en su cuenta de Instagram: "Mucho ánimo zaragocistas. Volveremos pronto".

Lo mismo hicieron futbolistas como Juanjo Narváez, que juega en Arabia, con palabras muy similares: "Mucho ánimo y mucha fuerza. Volveréis". Al igual que Íñigo Eguaras, en Francia: "Mucha fuerza a todos los zaragocistas!! Volveréis más fuertes". Y es que el mensaje más repetido ha sido la promesa de un pronto regreso al fútbol profesional, a la que también se sumó Marc Aguado: "Siempre Real Zaragoza. Estoy seguro de que más pronto que tarde volveréis al sitio donde merecéis".

También fue ese el juramento de Jorge Pombo, quien aseguró que "caer no es el final" y que "el Real Zaragoza volverá donde se merece gracias a su gente". Antes de finalizar con "Hoy y siempre" junto a emoticonos de un león y de corazones blanco y azul. Recientes exjugadores como Alejandro Francho y Gaetan Poussin, publicaron la imagen creada por Movistar+ con el escudo del Real Zaragoza y el león fuera de él, dormido sobre el suelo.

Otra de las voces que se pronunció al respecto fue la del exvicepresidente y antiguo consejero delegado Fernando Sainz de Varanda, con un corto pero contundente mensaje: "Real Zaragoza. ¡Siempre!". Por su parte, el brasileño Bruno Perone aseguró que el descenso tiene que servir como punto de inflexión: "Hay momentos que marcan, pero que también enseñan y hacen crecer. Ojalá este golpe sea una gran lección para el futuro del club. Con autocrítica, trabajo y unión se vuelve más fuerte. Mucho ánimo a toda la afición. El orgullo no se pierde", afirmó.

El que más se prodigó fue José Fernández. El que fuera capitán del Córdoba, admitió sentirse afligido por el Zaragoza: "Sé cómo podéis sentiros hoy, porque yo también lo he sentido en mis propias carnes vistiendo la camiseta de nuestro equipo. Hoy desde otra perspectiva me siento mal, frustrado, triste, como sé que os sentís vosotros". Aun así, confía en el resurgir del equipo: "Si algo aprendí en todos los años que tuve el privilegio de defender el escudo del león es que Zaragoza nunca se rinde, y que lo que hoy parece un paso atrás, mañana nos daremos cuenta de que solo fue para coger impulso. Hoy caímos pero mañana nos levantaremos. Mucha fuerza, maños".