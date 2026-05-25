El final de temporada más amargo de Luis Suárez: el exzaragocista pierde la 'Taça' contra el Torreense de Segunda División

Hay algunos partidos que marcan el final de un ciclo. El Sporting Club de Portugal sufrió un durísimo revés este domingo al perder este domingo la Taça de Portugal frente al Torreense, un equipo de Segunda División que nunca había ganado un título en su historia. El conjunto de Torres Vedras inmortalizó su hazaña y nunca olvidará el 24 de mayo de 2026 cuando levantó por primera vez la competición copera de nuestro país vecino gracias a una fortaleza defensiva capaz de frenar a un rival muy superior en plantilla, presupuesto a historia que llegó incluso a cuartos de final de Champions.

La final de la Taça de Portugal se puso muy de cara para el Torreense cuando todavía no se había llegado al minuto 10 de partido. Zohi marcaba a la salida de un córner y obligaba al Sporting CP a remontar el partido si quería levantar un título esta campaña. El plan le salió a la perfección a Luis Tralhão y el equipo de inferior categoría se replegó en su propio campo y negó todas las vías de ataque a su rival. Sin embargo, un error en salida de balón fue suficiente para que el ex del Real Zaragoza, Luis Suárez, anotase el empate con un disparo cruzado.

El colombiano se mostró desesperado por la superioridad defensiva del Torreense durante todo el partido y se vio superado por sus rivales en casi todos los centros laterales, única vía lisboeta para crear algo de peligro. El empate al final de los 90 minutos mandó el partido a la prórroga donde los de Torres Vedras confirmaron su hazaña. Un contragolpe bien llevado fue suficiente para forzar un penalti y expulsión de Maxi Araújo. El veterano central caboverdiano Stopira no falló desde los once metros y desató la locura entre la afición del Torreense que pobló la mitad del estadio do Jamor.

Los jugadores del Torreense celebran el triunfo frente al Sporting CP en la Taça de Portugal / EFE/EPA/TIAGO PETINGA

Luis Suárez podría haber disputado su último partido con la camiseta del Sporting CP. El ex del Real Zaragoza, que todavía no ha acabado la temporada porque disputará el Mundial con Colombia, ha sido el jugador más destacado de su equipo esta temporada al haber marcado un total de 28 goles haciendo olvidar por completo a Gyokeres, que se ha proclamado campeón de la Premier League con el Arsenal.

Según informan varios medios portugueses, se augura un mercado de fichajes con muchas salidas en la entidad leonina con Diomande, Hjulmand, Maxi Araujo y el propio Suárez con ofertas muy interesantes del extranjero. Cabe recordar que el Sporting CP ya ha firmado por 30 millones de euros a Zalazar del Braga.

Luis Suárez celebra junto a Morita su gol en la final de la Taça de Portugal / EFE/EPA/TIAGO PETINGA

Copa, Europa y posible ascenso

El Torreense ganó el primer título de su historia, pero todavía tiene pendiente cumplir el objetivo de la temporada. Los de Luis Tralhão están inmersos en el playoff de ascenso a Primera División contra el Casa Pia del exzaragocista Larra. Tras empatar a cero en el partido de ida, ambos equipos decidirán quién se queda con la plaza en la máxima categoría del fútbol luso el próximo jueves en el feudo del nuevo campeón copero.

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Un jugador del Torreense celebra el segundo gol frente al Sporting CP en la final de la Taça de Portugal / EFE/EPA/TIAGO PETINGA

El sorprendente triunfo del Torreense en la Taça de Portugal también le ha dado el enorme premio de poder jugar la Europa League la próxima temporada. El panorama portugués en Europa cambia por completo dejando fuera al Famalicão, que dependía del triunfo Sporting CP para jugar por primera vez Conference League. El Braga cae a la tercera competición europea, el Benfica tendrá que pasar varias rondas para poder jugar Europa League mientras que FC Porto y Sporting CP están clasificados directamente para la fase liga de la Champions League.