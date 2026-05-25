Las emotivas palabras de Josep Pedrerol al Real Zaragoza tras su descenso a Primera RFEF: "Sé lo que estáis sufriendo. Os mando un abrazo muy fuerte"

Lo inevitable ha acabado pasando. El Real Zaragoza, tras casi 14 años apalancado en Segunda División, ayer confirmó su descenso a Primera RFEF tras su empate en Gran Canaria y la victoria del Cádiz. El club blanquillo se marcha del fútbol profesional casi 90 años después, desde aquella vez que bajó en la temporada 1946/47. Un histórico con más de 50 años en Primera División, seis veces campeón de Copa del Rey y de la Recopa de Europa, toca fondo tras un año para el olvido. Las reacciones no han tardado en llegar: clubes, aficionados, exjugadores... Todos ofrecen su 'pésame' ante esta situación tan dramática.

Radovanović, cabizbajo tras empatar contra Las Palmas y confirmarse su descenso a Primera Federación / Mauricio del Pozo

Uno de los periodistas más mediáticos de toda España, Josep Pedrerol, ha querido dedicarle unas palabras al club y a la ciudad en su programa 'El Chiringuito de Jugones' tras esta debacle, ya que tiene una conexión única con la capital aragonesa. Al hablar de los descendidos de Primera a Segunda, pasa a hablar de precisamente los que caen aún más abajo. Eso es más duro, el bajar a Primera RFEF. La 'Cultu', el Huesca y mi Real Zaragoza. Yo al Zaragoza le tengo un cariño especial", así inicia su discurso, mostrando esa cercanía con el club.

Estos lazos con el escudo del león vienen de más lejos, de cuando vivió una corta etapa en la capital de Aragón trabajando en una emisora local. "Estuve un año en Zaragoza, me enamoré de la ciudad, de La Romareda y de la gente del Real Zaragoza. Trabajé en Radio Zaragoza con Paco Ortiz Remacha y toda la gente de la Cadena SER", explica el presentador.

Este vínculo con la ciudad y su mayor exponente en el fútbol, tanto por la institución que es como por su historia, le genera un fuerte sentimiento que comparte. "Le tengo un cariño especial y sé lo que estáis sufriendo en Zaragoza. Entonces, como es una cosa muy personal, os quiero mandar un abrazo muy grande", remata Pedrerol al inicio de su programa esta pasada madrugada.

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Josep Pedrerol siempre ha mostrado su empatía con la entidad zaragocista. Este momento tan delicado le ha llevado a dar este tipo de declaraciones, una clara demostración del cariño que le tiene a la ciudad, a su gente y al club, que muy posiblemente esté viviendo la peor época de toda su larga y laureada historia en el fútbol español. "¡Volveréis!", escriben también desde el Chiringuito, acompañando a este vídeo.