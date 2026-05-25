Ibai Gómez llega este martes a Zaragoza para empezar a diseñar el futuro en Primera RFEF

Ibai Gómez, el entrenador que dirigirá al Real Zaragoza la próxima temporada en Primera RFEF, llegará este martes a la capital aragonesa para comenzar a trabajar en el diseño del equipo una vez consumado el descenso. El vasco, que firmó la pasada semana su nuevo contrato con el club blanquillo para una temporada con otra opcional, desembarca en Zaragoza para reunirse con la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui y empezar a diseñar el Zaragoza que buscará el retorno inmediato a la categoría perdida.

Gómez, de 36 años, es una apuesta personal de Lalo, que considera al vizcaíno el entrenador idóneo para hacerse cargo del Zaragoza a pesar de su falta de experiencia. Valora el director deportivo el manual de estilo de Ibai, cuyos equipos son protagonistas.

Tras destacar como futbolista en el Athletic Club o el Alavés, el exjugador pasó por Irán antes de recalar en el Deportivo en Primera RFEF. En noviembre del 2022 anunció su retirada, justo antes de cumplir los 33 años, para centrarse en su sueño de ser entrenador.

Primero dirigió al Santutxu juvenil con Fernando Amorebieta, excompañero suyo en el Athletic, como ayudante. Después fue el técnico de la selección olímpica de República Dominicana en los Juegos de París 2024, donde estuvo además encuadrado en el mismo grupo de España, a la postre medalla de oro.

Tras ello, firmó por el Arenas de Getxo de Segunda RFEF, con quien consiguió el ascenso a Primera RFEF con unos registros de 50 goles a favor y solo 24 en contra en 34 partidos. Ya en enero, en mitad de temporada, tuvo ofertas para dirigir en Segunda División, pero se mantuvo en el banquillo del conjunto vasco hasta que, el pasado verano, fichó por el Andorra, donde fue destituido tras la decimoquinta jornada, con el equipo en puestos de descenso.