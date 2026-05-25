Lalo, con mucho trabajo ya avanzado en el Real Zaragoza: Ibai Gómez y más de media docena de fichajes

Desde que llegó al club a principios de marzo avisó Lalo Arantegui que iba a trabajar en dos vías paralelas, la de la continuidad en Segunda y la del descenso, y el director deportivo del Real Zaragoza ya demostró en su anterior etapa que tenía en la capacidad de anticipación una de sus mayores virtudes, con la premisa de que al principio de una pretemporada el entrenador de sus equipso pueda trabajar ya con el 70% de la plantilla. El ejecutivo va a esperar a la finalización de la temporada, y más concretamente a que alguien del club y de la propiedad, a poder ser el todavía presidente Jorge Mas, explique lo sucedido y dé una versión de los hechos y de lo que le espera a la entidad en el ámbito societario e institucional para después dar el paso adelante él de hablar ya de la próxima temporada. Hacerlo de un entrenador, Ibai Gómez, ya cerrado, y de más dee media docena de operaciones avanzadas o selladas, hasta 8, además de una regeneración absoluta de la actual plantilla, que va a cambiar casi por completo.

Ibai ya dio el sí al Zaragoza hace un par de semanas con un contrato por una temporada y otra opcional en caso de ascenso y será el nuevo técnico zaragocista, una apuesta atrevida por cuanto el bilbaíno no ha dirigido nunca en Primera RFEF, ya que logró el ascenso a esa categoría con el Arenas de Getxo para dar el salto al Andorra enn este curso, donde tras quince jornadas y un gran inicio y caída posterior fue destituido. Antes solo había dirigido a los juveniles del Santutxu y a la República Dominicana para los Juegos de París 2024. Ibai es un técnico muy del gusto de Lalo en la propuesta y que cuenta también con el aval de Fran Gracia, secretario técnico, y que desde el minuto uno fue el candidato elegido para la próxima temporada en Primera RFEF, aunque también lo habría sido en caso de permanencia.

La predisposición de Fuoli para ser el portero del Real Zaragoza es absoluta y habrá que negociar con el Sabadell su traspaso, pero es un refuerzo para la portería muy encaminado

Jardí y Rubén Díez, sellados

Con el entrenador vasco llegarán un buen número de jugadores que Arantegui tiene cerrados o avanzados. Son ya conocidos los fichajes de Jaume Jardí (Nástic) por tres años y de Rubén Díez (Ceuta) por dos, ambos llegan libres y su anuncio debe ser muy próximo, pero también hay gestiones más que avanzadas con Diego Fuoli, portero zaragozano del Sabadell, que va a disputar el playoff y habrá que negociar con el club arlequinado donde tiene un año más, hasta dos si suben, pero el arquero, al que Lalo ya estuvo a punto de fichar en 2020, tiene la determinación de volver.

También ha trabajado Lalo la vía de Víctor Mingo, sobre el que el Arenteiro va a ejecutar el año opcional que tiene y cuenta con la predisposición del ariete madrileño, que prioriza jugar en el Zaragoza por delante de otras opciones que le pueden salir en Segunda División. Enol Rodríguez, delantero del Huesca, también ha estado en el punto de mira, pero su fichaje es imposible, mientras que el director deportivo, algo que ya hizo también en la época anterior en la dirección deportiva, tiene amarrado alguna apuesta desde el extranjero y desde una Liga menor, como en su día hizo con Papu, que llegó de Georgia, del Dinamo Tbilisi, o Igbekeme, que lo hizo desde la Segunda portuguesa, del Gil Vicente.

Para el ataque, el Zaragoza ha tenido en mente a Enol, ariete del Huesca, inviable en su llegada y tiene muy avanzada la de Mingo (Arenteiro), aunque su situación contractual al ejecutar el club gallego un año más ha complicado las cosas

Mientras, el descenso complica los fichajes de Ismael Sierra, central del Estoril y que juega en el Villarreal B, también porque el gran nivel que ha dado el zaguero oscense ha hecho que el club levantino se plantee su fichaje y si el filial no sube por la vía del playoff a la categoría de plata lo ceda a un Segunda, pero nunca a un equipo de Primera RFEF, y de Jastin García, extremo del Girona que ha jugado cedido en el Andorra, donde estuvo a las órdenes de Ibai Gómez. El propio futuro técnico blanquillo ha ayudado en esa vía, pero es muy complicada, aún más tras bajar el club gerundense a la categoría de plata, ya que el futbolista ilerdense tiene opciones de quedarse.

Jair conoce el interés zaragocista para su regreso y su buen final de campaña en el Eibar le puede abrir puertas en otros clubs de superior categoría, pero tiene su residencia en Zaragoza y le encajaría la idea de volver

El Real Zaragoza tiene en mente al menos dos regresos, en la figura de Jair Amador, que se marchó en 2020 tras 155 partidos en el club, al que llegó de la mano de Lalo, como también lo había hecho al Huesca con anterioridad. El central de ascendencia caboverdiana está terminando la temporada como fijo en el Eibar, salvo este domingo por sanción ante el Córdoba, y aún tiene opciones de playoff con su equipo tras estar a punto de salir en enero.

El futbolista puede tener otras ofertas de superior categoría dada su buena recta final, pero en Zaragoza tiene fijada su residencia y la opción se puede acabar dando, ya que la posibilidad le atrae a Jair por motivos personales y el club valora su experiencia y aportación para liderar la zaga la próxima temporada. Con todo, la vía aún está lejos de cristalizar.

David Vicente tiene sobre la mesa la propuesta zaragocista, aunque de momento no hay acuerdo y esa opción ahora mismo no es factible para reforzar el lateral derecho con un jugador que se marchó en 2020 tras llegar al club en juveniles

Además, Lalo también ha presentado una oferta a David Vicente, hasta ahora lateral derecho del Murcia y que se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, saliendo en 2020 junto a su hermano, Carlos, ahora jugador del Birmingham, pero de momento no hay acuerdo en la duración del vínculo, puesto que el club solo le da una temporada y otra opcional por rendimiento y el jugador tiene posibilidades mejores, alguna en Segunda como el Castellón. Su fichaje, salvo giro en la negociación, es improbable.

David Vicente, que dio el salto del Casablanca al Zaragoza en juveniles, llegó a jugar en el primer equipo en una eliminatoria copera ante el Valencia antes de marcharse al filial de Las Palmas y jugar después en el Unionistas de Salamanca, en el Mirandés y en el Murcia, donde ha completado dos cursos a buen nivel en Primera RFEF.

El Zaragoza debe decidir con los regresos del lateral Jaime Vallejo, al que habría que ejecutar tres años opcionales tras ascender con el Eldense a Segunda, y Hugo Carrillo, que vuelve tras subir con el Real Unión a Primera RFEF, y tiene más opciones el central, pero la condición de ambos de no ser sub-23 (en Primera RFEF se permiten 18 fichas profesionales como máximo) no juega a su favor.

Noticias relacionadas

Y ya se sabe que de la actual plantilla pocos tienen opciones de seguir, salvo Marcos Cuenca, Juan Sebastián y los renovados para dar el salto al primer equipo, Pinilla, Terrer y Barrachina. La opción de la continuidad de Mawuli es muy poco factible y Saidu puede salir cedido o traspasado y de esa segunda forma lo hará Álex Gomes, tras no llegar a un acuerdo para su renovación y tener una oferta del extranjero de la que el club espera su llegada. El resto, no seguirán, o bien porque acaban contrato o porque se rescinde el que tienen, mientras que Francho saldrá cedido porque así lo contempla su vínculo renovado hasta 2030. Mientras, si no hay acuerdo con el Getafe en la negociación de la opción de compra por Liso (3 millones) volverá para ser traspasado y Jagiellonia y Cracovia deben decidir por las de Bazdar (2) y Pau (1) esta semana, pero es muy poco probable o casi imposible que las ejecuten.