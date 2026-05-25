La nueva realidad económica en Primera RFEF: un varapalo terrible

El varapalo económico que implica el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF, lo que supone su salida del fútbol profesional, de LaLiga, ya que la categoría depende de la Federación Española, sitúa unas previsiones de reducción del presupuesto de la entidad, de su cifra de negocios, en torno al 40%, en unos 8 millones de euros, cuando la última cifra conocida de negocio está en los 17,9 millones en la temporada 24-25.

Bajan los ingresos por retransmisiones televisivas, los percibidos por socios y también lo harán los de comercialización y publicidad, las tres patas del negocio, por lo que el Zaragoza también deberá rebajar sus gastos de personal, en 15,6 millones y que han crecido mucho desde la llegada hace ahora cuatro años de Real Z LLC, la actual propiedad, arribada en 2022 y que ha traído un club más llevadero en sus cuentas económicas y una desastrosa gestión deportiva.

El palo económico es, pues, terrible para el entidad. La reducción de la deuda en estos años, ahora en 39,7 millones, hace que este descenso no tenga las funestas consecuencias de hace un tiempo, cuando el montante del pasivo era mucho mayor y se fue bajando con la Fundación Zaragoza 2032 pero el golpe es terrible, sin duda.

El club tendrá que limitar los gastos, sobre todo de personal, pero garantiza un proyecto ambicioso en Primera RFEF y poderoso económicamente en esa categoría

Mucho menos dinero

Mientras, el proyecto deportivo también se sostendrá en parámetros más bajos, de los 12,8 millones de límite salarial que ha tenido el club en esta última temporada en Segunda, el quinto que más, se pasará a una realidad en la que trabaja Lalo en una previsión de algo más de 5 millones de euros para jugadores y cuerpo técnico, sin contar ahí la Ciudad Deportiva y el filial que elevarán el presupuesto deportivo por encima de los 6 millones. Será de los clubs más potentes, o el que más, de Primera RFEF y el Tenerife este año ha subido con 5,7 de presupuesto.

Hay variables por despejar sobre todo en lo concerniente a la respuesta de los socios y en el descenso de la publicidad y la comercialización, pero la caída en TV ronda los siete millones y lo normal es que se pierdan abonados y publicidad y marketing

Hay variables que aún se tendrán que despejar los próximos meses, sobre todo en lo concerniente a la respuesta de los socios y en el descenso de la publicidad y la comercialización, lo mismo que la actual propiedad puede establecer un nuevo desembolso en forma de aportación (ha realizado cinco ampliaciones de capital social, 42,7 millones en total, desde su llegada para que ahora esté en 49,015) y desde hace meses Juan Forcén está buscando la entrada de capital aragonés a la entidad. Además, el club puede obtener diferentes traspasos por Liso, Bazdar y Pau Sans, que están cedidos en el Getafe, el Jagiellonia y el Cracovia con opciones de compra que pueden llegar hasta 6 millones por los tres, aunque difícilmente se llegará a esa cifra. O imposible...

El Zaragoza ingresará en torno a siete millones menos en concepto de televisión. Con la nueva propiedad, los derechos de TV han oscilado desde los 7,9 millones en la 22-23, a los 7,4 en la 23-24 y los 6,6 en el curso pasado. En Primera RFEF se quedarán en medio millón de euros, un descenso importante. Por abonos (18.352 con derecho a asiento en el Ibercaja Estadio y unos 4.700 sin él) también recibirá menos (4,34 millones en la 22-23, 5,2 en la 23-24 y 5,4 en la 24-25) ya que lo previsible en Primera RFEF es que haya menos socios y desde luego no entraría en ninguna lógica que se subieran los precios. Y en comercialización y publicidad, donde estos años se ha movido entre 4,6 y 5 millones, también tendrá menores ingresos. La cifra de negocio subió con Real Z LLC, que ahora está en esos 17,9, ya que estaba en 15,2 en el último año de la Fundación.

La ayuda de LaLiga

La actual propiedad se ha esforzado en garantizar en público que el proyecto del club se mantiene en caso de bajar a Primera RFEF. Es un drama terrible en teoría sostenible, en un club con 39’6 millones de deuda neta (al llegar Real Z LLC eran 67,9), 12,7 de ellos del préstamo de CVC que hay que devolver hasta 2072.

El descenso supone una ayuda de un fondo de compensación de LaLiga en torno a 1,5 millones más una pequeña cantidad en gastos de viaje y se suspende el pago lineal del concurso de acreedores por 5 años y que en 2024 supuso en torno a 1,6 millones tras la compra de deuda ordinaria, un 47%, por la entidad.

Reducción de personal

El club ha aumentado mucho los gastos de personal, de 12,58 en 2022 a 15,6 en la temporada pasada y los va a tener que reducir mucho, lo que implicará una reducción en muchas áreas. En Primera RFEF no hay límite salarial que establece LaLiga ya que la categoría depende de la Federación, pero sí se marca un control de gasto que se va a aumentar la próxima temporada con nuevas medidas. El coste de la plantilla no deberá superar el 70% de los ingresos previstos, hay auditorías, se monitorizan gastos e ingresos y hay un sistema de incentivos y multas para los clubs que cumplan o no los compromisos de pago. Eso sí, el control de los ingresos es menos exhaustivo que en LaLiga, por lo que es más fácil aumentar el presupuesto.

El control de gasto fija que el dinero destinado a la parcela deportiva no puede superar el 70% de los ingresos. Bajarán los salarios de los jugadores con un mínimo de 35.000 euros y hay 18 fichas profesionales de máximo

En la inscripción en Primera RFEF se requiere estar al corriente de pagos y depositar, mediante aval, el 10% de los gastos auditados en la temporada anterior. El presupuesto mínimo de la categoría es de 1,5 millones, aunque el del Zaragoza será muy superior y el salario mínimo de los jugadores es de 35.000 para las fichas profesionales (es de 28.000 para los clubs que ingresan menos del medio millón por derechos de TV) y las plantillas pueden tener un máximo de 18 jugadores de más de 23 años. En Segunda el salario mínimo es de 98.000.

La revolución en el vestuario va a ser enorme, casi no va a quedar ni el apuntador. Muchos jugadores con contrato (acaban hasta 17 futbolistas) tienen cláusulas liberatorias en caso de descenso. Juan Sebastián, Marcos Cuenca, los recién renovados y canteranos Terrer, Pinilla y Barrachina... quizá pero difícil Mawuli. El resto dejarán el equipo, aunque Francho lo hará cedido. De los salarios de más de 600.000 euros, en los que hay ahora no menos de 5 jugadores se va a bajar de forma radical. Las ofertas cerradas por jugadores ya fichados para la 26-27 rondan los 150.000.

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La Nueva Romareda

Mientras, con La Romareda, el Zaragoza tiene para este 2026 pendiente pagar 5 millones después de los 10 de 2025 y de los 6 que desembolsó cuando se creó la Sociedad Nueva Romareda en 2023. Por el naming del estadio, Ibercaja abona 1 millón en Segunda y solo medio en Primera RFEF (en la élite serían 2). Como pagó en el acto los 10 millones por el contrato firmado en 2025 y por 10 años (hasta 2035), el Zaragoza no tendrá que devolver ese medio millón de diferencia sino que se prorrogará el contrato los años que sea necesario.