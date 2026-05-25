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El precedente histórico del descenso del Real Zaragoza: cuando el club sintió vergüenza de bajar a Tercera

El Real Zaragoza no salía de las dos principales categorías del fútbol español desde la temporada 1946-47. Al club le dio tanta vergüenza el descenso que pidió competir en el grupo vasco de Tercera División y evitar a los seis aragoneses de la categoría, entre los que se encontraba su propio filial.

VÍDEO | El precedente histórico del descenso del Real Zaragoza

VÍDEO | El precedente histórico del descenso del Real Zaragoza

Raquel Machín

Zaragoza

En 1947, ocho años después del final de la Guerra Civil, Zaragoza contaba con 265.553 habitantes, muchos de los cuales vieron a Evita Perón pasear por sus calles, se creó el Museo de Los Sitios y el Real Zaragoza, fusionado en 1932, iba a vivir sus años más oscuros. A esa España en blanco y negro, de No-Do, represión y cartillas de racionamiento hay que mirar para encontrar el último precedente en el que el Real Zaragoza bajó a la tercera categoría del fútbol español, entonces directamente la Tercera División.

El equipo aragonés, que había instalado sus oficinas en la calle Requeté Aragonés, hoy 5 de marzo, aún jugaba en el viejo Torrero, donde los Alifantes habían logrado el gran hito de llegar a Primera División en 1936. Tras el paréntesis de la Guerra Civil, el equipo estuvo cuatro años subiendo y bajando hasta que en 1943 descendió para quedarse en Segunda cuatro años seguidos que desembocaron en el bienio negro en el que el Real Zaragoza estuvo en Tercera División. Hace casi 80 años.

«La temporada 1946-47 es una de las más tristes y decepcionantes de la historia zaragocista», relata el Libro de Oro editado con motivo de los primeros 50 años de vida del club. La entidad, presidida por Mariano Lasala, había decidido que, para no aumentar el déficit, se podía buscar el ascenso a Primera con jugadores de la casa, pero el Zaragoza sufrió durante un par de temporadas, hasta dar con sus huesos en Tercera, innumerables problemas físicos y de indisciplina. La mayoría de jugadores eran fumadores empedernidos y tampoco se moderaban en el consumo de alcohol.

Los sucesivos cambios de entrenador no solo no acercaban al equipo a Primera sino todo lo contrario, hasta llegar a la catastrófica temporada 1946-47. Carlos Salvador, también máximo dirigente de Helios, emergió como presidente de consenso tras las disputas entre directivos tomates y avispas y al banquillo regresó el Alifante Manuel Olivares. La paupérrima temporada fuera de casa, con solo tres puntos obtenidos condenó al Real Zaragoza, que descendió empatado a puntos con el Racing y el Barakaldo. El golaverage lo situó penúltimo y perdió la categoría junto al Betis.

El club estaba tan avergonzado por la situación que solicitó a la Federación Española jugar en el grupo vasco de Tercera División y evitar así verse con los seis aragoneses del grupo IV, el Arenas, Escoriaza, Huesca, Tauste, Belchite y Atlético Zaragoza, su propio filial. Aunque el año del descenso terminó con un superávit de 200.000 pesetas, la deuda del club ascendía a 700.000 y la entidad tuvo que vender jugadores.

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Recuperó al mítico Andrés Lerín, portero de los Alifantes, y comenzó la temporada lanzado, con goleadas como el 11-1 al Erandio, pero con el paso de las jornadas aparecieron los viejos vicios de antaño, con futbolistas que apenas se cuidaban. Pasaron tres entrenadores -el tercero, el italiano Antonio Macheda, llegó al fútbol español ofreciendo sus servicios como técnico en un anuncio en La Vanguardia- y el equipo terminó tercero, sin opciones de ascenso. La crisis se agudizaba y el club solo contaba con 800 socios, por eso el presidente Juan Valdés dijo aquello de que había que ascender «a cualquier precio». Acabó con la política de cantera y gastó un millón de pesetas en conformar una plantilla que encomendó a Francisco Bru, seleccionador español de La Furia en los Juegos Olímpicos de 1920, para terminar ascendiendo en la última jornada de la 48-49 con un empate frente al Atlético Baleares y gracias al triunfo de su filial frente al Mallorca.

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