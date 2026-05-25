Víctor Fernández y Nayim, entre los candidatos que maneja el Real Zaragoza para ser el nuevo presidente

Víctor Fernández y Mohamed Alí Amar Nayim son dos de los candidatos que maneja el Real Zaragoza para ofrecerles ser el nuevo presidente del club y suceder en el cargo a Jorge Mas, que pretende dar un paso atrás.

Ambos encajarían a la perfección en la intención de la propiedad de apostar por el arraigo en la necesaria reestruccturación del club tras el descenso a Primera RFEF y el consiguiente abandono del fútbol profesional. El gran héroe de París, autor del tanto más importante en la historia del Zaragoza, trabaja en la actualidad en la cantera del Ceuta, donde ejerce como coordinador del fútbol base. Sin embargo, siempre ha dejado claro tanto en público como en privado, que le gustaría regresar al Real Zaragoza, donde su figura es una de las más reconocidas y queridas por la afición. El técnico, por su parte, dimitió en diciembre de 2024 para poner fin a su tercera etapa en el banquillo. Es el entrenador más laureado en la historia del club.

"Soy zaragocista a muerte y cuando me necesiten vendré sin dudarlo a sumar de cualquier manera. ¿Si me gustaría volver? Sin duda. A todos nosotros, los de la Recopa, nos gustaría. Hablo por mí pero también creo que en boca de todos cuando digo que nadie le dirá lo contrario. Conociéndoles y con el zaragocismo que corre por sus venas, si pueden sumar en cualquier sector del club estarán ahí seguro", dijo Nayim en una entrevista concedida a este diario el pasado mes de diciembre.

Tanto él como Víctor cumplen con el perfil deseado por la propiedad para ser esa figura representativa que se pretend incorporar a la mayor brevedad. Según ha podido saber este diario, aún no se han producido contactos directos, si bien ambos, sobre todo Víctor, emergen como los candidatos favoritos. "Volveré como presidente o como director general", dijo el entrenador aragonés en enero de 2008, cuando acabó su primera etapa en el banquillo zaragocista.

Hace justo ahora dos años, cuando el Zaragoza, con el aragonés en el banquillo, se salvó de forma agónica del descenso, Víctor lanzó un mensaje diáfano. “O nos reinventamos o tenemos otro tipo de discurso, esto es un sufrimiento insoportable, por lo menos para mí como zaragocista. El que juega con fuego, al final se quema”, advirtió.

Aunque en las quinielas aparece también otro exjugador ilustre, Juan Antonio Señor, que vería con buenos ojos la posibilidad de entrar al club. Esa alternativa, al igual que las de Xavi Aguado o Alberto Zapater, contarían con menos opciones.

La reforma institucional, en todo caso, es segura. Más allá del paso atrás de Mas, todo apunta a que habrá movimiento en un consejo de administración en el que el director general Fernando López parece tener las horas contadas y está por ver qué sucede con el consejero Mariano Aguilar, seguramente, uno de los máximos responsables de que la decadencia de un Real Zaragoza que ha tocado fondo.