Una veintena de aficionados reciben al Real Zaragoza en el aeropuerto: "Habéis destrozado el escudo"

Alrededor de una veintena de aficionados recibieron este lunes en el aeropuerto, bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, a la expedición del Real Zaragoza, recién llegada desde Las Palmas, donde el domingo se consumó el descenso a Primera RFEF.

Los seguidores increparon a algunos futbolistas, entre ellos a Pomares, Paul Akouokou o Guti, mientras estos abandonaban la terminal camino del autocar que dirigió a la expedición a la Ciudad Deportiva y, desde allí, cada uno se marchara a su domicilio.

«Habéis destrozado el escudo», gritaron algunos de estos aficionados a una plantilla que ya forma parte de la historia al ser la que ha conducido al Real Zaragoza fuera del fútbol profesional. «No hay que entender de fútbol, ¿eh, Pomares?», profirió uno de los seguidores que se dieron cita en el aeropuerto en referencia a aquellas declaraciones del defensa a principios de temporada, cuando dijo que «no hace falta saber mucho de fútbol para ver que en la mayoría de partidos que hemos jugado hemos sido superiores y hemos sido capaces de llevar a rivales a su campo y que sufran en su campo. La clasificación me da igual, ni la miro», expuso ante la falta de victorias en las cinco primeras jornadas.

La ira, hacia la plantilla

«Sois una mierda» o «mercenarios» fueron algunos de los gritos que también pudieron escucharse en una terminal en la que todo fueron caras largas y semblantes perdidos por parte de unos futbolistas señalados por su gente. Ni Lalo Arantegui, que fue el único que no se subió al bus para marcharse solo, ni el cuerpo técnico fueron objetivo de la crítica de los seguidores que se dieron cita, a media tarde, en el aeropuerto zaragozano.

También Pau acaparó el enfado de algunos asistentes: «¿Qué tal el pie, Paul?» o Guti, que lució el brazalete de capitán una vez consumado el descenso. En todo caso, no hubo que lamentar incidentes.

Nada que ver, por ejemplo, con la despedida tributada a la expedición en los últimos partidos disputados en el Ibercaja Estadio, o con el recibimiento dispensado hace ahora algo más de un año, cuando el equipo cayó goleado en Almería, todavía con Miguel Ángel Ramírez (que se cubrió el rostro con una capucha para no ser reconocido) en el banquillo y Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva. Horas después, ambos serían destituidos con el equipo en serio riesgo de descender a Primera RFEF. Finalmente, el Zaragoza, con Gabi como entrenador y la dirección deportiva desierta, se salvó. Esta vez no ha sido posible.

El día después de que sellar el certificado de defunción del equipo, el club solo se ha pronunciado a través de un comunicado en el que lamenta el descenso, aunque sin pedir perdón.