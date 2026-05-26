El Cracovia devuelve a Pau Sans al Real Zaragoza

"Pau Sans deja Cracovia. El club no ejerció la opción de compra y el jugador regresará a su club de origen. Pau, gracias por representar nuestros colores y por tu compromiso durante el tiempo que jugaste para los Pasos. Te deseamos suerte y muchos éxitos en el resto de tu carrera deportiva". Con este mensaje ha confirmado este martes el Cracovia que renuncia a ejercer la opción de compra que tenía sobre Pau Sans, que, de este modo, vuelve al Real Zaragoza.

El aragonés, cuyo rendimiento en el Cracovia ha sido discreto, se marchó en enero a préstamo tras no entrar en los planes de Rubén Sellés, que también descartó a Bazdar. Sin embargo, el zaragozano no ha destacado y apenas ha logrado marcar un tanto en 14 partidos y fue nada más aterrizar. El Cracovia tenía hasta el día 31 para comunicar su asumía el millón de euros por el 80% del pase del jugador, pero, al igual que había hecho horas antes el Jagiellonia, no ha apurado el plazo.

De este modo, Pau tendrá que volver al Real Zaragoza, si bien su futuro es incierto. Con dos años más de contrato, el club aragonés aspira a que forme parte de la plantilla en Primera RFEF, pero la opción no acaba de convencer al entorno del futbolista.