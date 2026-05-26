Forcén no encuentra empresarios aragoneses que quieran entrar en el Real Zaragoza

Juan Forcén, el consejero con mayor poder de decisión ahora mismo en el Real Zaragoza, está pinchando en hueso en su deseo de atraer empresarios aragoneses al club. El objetivo, que acumula meses sin ser satisfecho, volvió a quedar patente el pasado domingo en el comunicado emitido por la entidad una vez consumado el descenso a Primera RFEF. En el escrito, sin firmar y sin una petición explícita de perdón dirigida al aficionado, el consejo de administración reiteró su compromiso con “este maravilloso club” y reiteró esa puerta abierta de par en par al incremento de presencia aragonesa. “Nuestro accionariado está abierto a la entrada de aficionados o empresarios aragoneses con arraigo en Aragón, con el objetivo común de ayudar en el proyecto para regresar al fútbol profesional”, indicó.

Pero ese deseo, expuesto por Forcén en numerosas ocasiones tanto en público como en privado, sigue sin cumplirse. El consejero ha llamado a numerosas puertas en busca de alguna respuesta afirmativa, pero sus contactos con empresarios de prestigio de la comunidad se han saldado con las reticencias, dudas y portazos. Nadie quiere entrar al Zaragoza o, al menos, eso se sostiene desde dentro de la propia entidad, donde el consejero, cuyo peso específico ha crecido notablemente en los últimos meses, lidera esa búsqueda de capital aragonés, la única referencia, por cierto, que figura en el comunicado respecto a posibles cambios a corto plazo.

Forcén, que ya estaba en la anterior propiedad, la Fundación Zaragoza 2032, incorporó al consejo en diciembre a su amigo Guzmán Pérez-Ayo en sustitución de Emilio Cruz, que dimitió por sorpresa. Hasta ahora, Forcén se ha caracterizado por la discreción, tanto en su etapa en la Fundación como con Real Z LLC. Eso ha cambiado. Sus apariciones públicas, más allá de su presencia en juntas de accionistas, eran tan escasas como sus declaraciones, pero eso ha cambiado últimamente, al menos, en parte. Empezó a ser mucho más habitual ver al empresario aragonés en el palco en los desplazamientos y acudió, el pasado verano, a Benasque junto al director general Fernando López para visitar al equipo en el segundo stage de la pasada pretemporada. También se le ha podido ver en algunos (pocos) entrenamientos del primer equipo, si bien no está presente en el palco del Ibercaja Estadio, donde sí acudía Pérez-Ayo. Sin embargo, todos salvo el director general Fernando López se ausentaron en el último partido jugado en casa, ante el Sporting.