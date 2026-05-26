El Jagiellonia renuncia a Bazdar, que difícilmente se quedará en el Real Zaragoza

Ya es oficial. El Jagiellonia polaco renuncia a ejercer la opción de compra que tenía sobre Samed Bazdar, que recaló cedido en la Ekstraklasa el pasado mes de enero. El delantero bosnio, que jugará el Mundial con su selección, ha tenido un discreto paso por Polonia, donde no ha conseguido hacerse con la titularidad en un equipo que ha acabado tercero y, por tanto, disputará la ronda previa de la Europa League.

Apenas tres tantos en 16 partidos entre Liga y Conference League y cuatro apariciones en el once titular advierten de la escasa trascendencia del punta, alque le restan tres años más de contrato con el Real Zaragoza, al que deberá volver aunque todo apunta a que no lo hará para quedarse y que se le buscará una salida.

El Jagiellonia debía comunicar esta semana al Real Zaragoza si ejecutaba la opción de compra sobre Bazdar. El plazo expiraba el 31 de mayo, pero la entidad polaca ya ha hecho público este martes que renuncia a la adquisición en propiedad del ariete que estaba establecida en dos millones en el caso por el 80% del pase.

Tampooo Pau Sans parece destinado a seguir en Polonia. El aragonés, cedido en enero al Cracovia, tampoco ha tenido un paso brillante y, en principio, el Zaragoza tampoco recibirá el millón de euros por el 80% de sus derechos establecido como opción de compra. Así que el canterano, que tiene contrato con el club aragonés hasta 2029, también está abocado a volver, si bien su futuro tampoco apunta a estar en Primera RFEF sino a una salida.