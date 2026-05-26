Nueva debacle de Miguel Ángel Ramírez como entrenador: cuatro derrotas seguidas en liga provocan su despido del Malmö

Corría el 2 de diciembre de 2025 cuando Miguel Ángel Ramírez, predecesor de Gabi Fernández en los banquillos del Real Zaragoza, asumía el cargo de primer entrenador de uno de los equipos más grandes de Suecia: el Malmö FF. Llegaba para planificar y acostumbrarse al ambiente del club, que todavía se encontraba disputando los últimos partidos de fase de liga de la Europa League, pero no cogió los mandos de la plantilla hasta finales de año. Cinco meses y nueve jornadas de liga después, el técnico canario dice adiós a la entidad tras esta misma hacer oficial su despido hace apenas unas horas.

El Malmö, con una plantilla valorada en torno a los 30 millones de euros, es el equipo más laureado de su país, con un palmarés en el que lucen 24 títulos de liga, 16 copas nacionales y 10 Intertotos, entre otros. El listón era alto y, tras estar de marzo a diciembre del año pasado sin entrenar a ningún equipo después de su debacle en Zaragoza (una victoria contra el Málaga CF), asumió un reto europeo que ha terminado hoy.

Ramírez ha dejado al equipo a tres puntos del descenso (10 pts y puesto 12º de 16) pese a que tuvo un gran inicio en la península escandinava, que se vio manchado por una dura eliminación en copa a mediados de marzo por una goleada de 4-0 en cuartos de final. A partir de ahí empezó su andadura liguera y tras perder cinco de los últimos seis partidos, el gigante sueco ha decidido dar por finalizada su etapa en Malmö.

"El proceso de selección del nuevo entrenador está en pleno desarrollo y será dirigido por el director deportivo, Philip Berglund, a partir del lunes. El Malmö FF agradece a Miguel Ángel Ramírez el tiempo dedicado a la asociación y le desea mucho éxito en el futuro", declara la institución en un comunicado en su web oficial.

Su presidente, Zlatko Rihter, apunta en este escrito que desde la junta directiva han vista la "falta de rendimiento y resultados deportivos" y la ausencia del "desarrollo de sus jugadores individualmente", algo que no estaban de acuerdo con los objetivos del club. Pone en valor el "entusiasmo y el compromiso" del hasta ahora míster del primer equipo, que dejará su puesto junto a su segundo entrenador, Endika Gavina, y el jefe de rendimiento, Cristóbal Fuentes.

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El paso de Miguel Ángel Ramírez por Malmö deja, en definitiva, una sensación de oportunidad inacabada. Llegó con la etiqueta de proyecto ambicioso y se marcha antes de tiempo, llegando a declarar en su llegada su intención de pelear por títulos, víctima de unos resultados que no han acompañado a la idea inicial. En un club acostumbrado a mirar hacia arriba, el margen para la paciencia siempre es estrecho, y esta vez la apuesta no ha terminado de cuajar.