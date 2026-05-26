El Real Zaragoza estudia completar la portería con Calavia u Obón como segundo y Manolache de tercero

La portería del Real Zaragoza también cambiará por completo la próxima temporada. Ni uno solo de los tres inquilinos más habituales (Andrada, Adrián y Obón) durante el actual curso apunta a seguir en el club, que acometerá una absoluta reesructuración bajo palos. Ahí, la apuesta decidida es Diego Fuoli, actualmente en el Sabadell, donde va a disputar el playoff de ascenso a Segunda A. El meta aragonés, a expensas de negociación con el club catalán, con el que tiene un año más de contrato (dos en caso de ascenso), será, salvo sorpresa mayúscula, el portero titular del Zaragoza en Primera RFEF.

Con Fuoli como dueño de la portería, el Zaragoza valora ahora mismo la posibilidad de completar la demarcación con dos efectivos de la casa. Carlos Calavia tiene numerosas opciones de ser el segundo, si bien el club mantiene ciertas dudas al respecto, por lo que las semanas que restan hasta final de curso se antojan claves para tomar una decisión definitiva. En ese sentido, se está observando y examinando con detalle al canterano, que el mes pasado cumplió los 23 años, por lo que el 1 de enero pasará a ocupar ficha sénior (en Primera RFEF debe haber un mínimo de 18).

El puesto de tercer puesto sí parece totalmente destinado. Y el elegido sería Marcos Marion Manolache, portero de 18 años del División de Honor juvenil en el que se tienen depositadas numerosas esperanzas. Internacional en las categorías inferiores de la selección de Rumanía, Manolache es uno de los principales valores de futuro del club, que planea que sea un habitual en los entrenamientos del primer equipo.

De este modo, la próxma composición de la portería apunta a estar perfilada. Y su fisonomía será radicalmente distinta a la actual, con Andrada y Adrián de vuelta a sus respectivos clubs. El argentino, sancionado con 13 partidos por su agresión a Pulido en Huesca, regresará al Monterrey mientras que Adrián disputará el domingo su último partido con el Zaragoza para retornar al Alavés. Durante la temporada, el Zaragoza se llegó a plantear seriamente la posibilidad de solicitar una nueva cesión del balear, que se encuentra muy a gusto en el club y la ciudad, pero el descenso lo ha cambiado todo.

Además, Manuel Obón, que durante la temporada ha ejercido de tercer meta del primer equipo, acaba contrato ysu futuro está en el aire. El valenciano, que en agosto cumplirá 24 años, abandonará el club salvo que, finalmente, Calavia no acabe de convencer estos días como alternativa a Fuoli. En ese caso, el Zaragoza se plantearía seguir con Obón. Lo que es menos probable es acudir al mercado.