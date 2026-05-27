Castigo para El Yamiq tras descender con el Real Zaragoza: se queda sin ir al Mundial pese a que sí que fue a la Copa África

Jawad El Yamiq necesitaba minutos y recuperar su mejor nivel en Zaragoza para estar en el Mundial, que por edad seguramente iba a ser el último que podía disputar, y se ha quedado sin acudir al mayor torneo del mundo y sin permanencia con el Real Zaragoza.

El central no ha sido llamado por la selección de Marruecos para el Mundial pese a que sí que fue a la Copa de África, en la que jugó como suplente de hecho en la final que perdió su selección ante Senegal, aunque el asunto está judicializado ya que la Federación Africana le dio el triunfo a Marruecos por abandono de su rival.

Lo que no queda claro es si no va por su nivel, que ha estado muy lejos del que ofreció en su primera etapa como zaragocista o el que dio en el Real Valladolid, o si ha tenido que ver la lesión muscular que sufrió contra el Sporting de Gijón. En su puesto van Nayef Aguerd, Aredouane Halhal, Chadi Riad e Issa Diop.

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Así que, el único mundialista del Real Zaragoza será Samed Bazdar, que tiene contrato con el club por tres temporadas más y el club espera que haga un buen torneo para que se revalorice y poder, al menos, recuperar la inversión hecha en él.